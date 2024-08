Darly Zoqbi pone fin a su etapa con las 'Guerreras'

La portera hispano-brasileña Darly Zoqbi ha anunciado este lunes que pone fin a su etapa con las 'Guerreras' y a su carrera internacional, tras casi una década defendiendo la portería española y tras unos Juegos Olímpicos de Paris 2024 que no fueron tan bien como se esperaba, pero que cree que son un buen colofón a su carrera.

"La veterana portera hispano-brasileña concluye así una carrera como internacional española que se ha prolongado durante nueve bonitos años, donde Darly se ha ganado para siempre un lugar especial en la historia de las Guerreras", anunció la RFEBM en un comunicado.

Zoqbi se marcha con 4 mundiales disputados y con la histórica plata en Japón 2019 en su palmarés, además de haber jugado 1 Europeo y dos Juegos Olímpicos en la portería española.

Tras regresar de París, de su cuarta cita olímpica, Darly Zoqbi hizo pública su decisión de cerrar su capítulo como internacional española después de casi una década, y tras previamente defender los colores de Brasil.

Se va con 88 partidos internacionales con España, en una "bonita historia" siendo clave todos estos años aportando "calidad bajo palos, veteranía y una personalidad única de las que hacen grupo, fundamental en todo vestuario", según destaca la federación española.

En estos 9 años, la portera tuvo que superar grandes obstáculos, como la lesión que le apartó de acudir a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, y a la que se sobrepuso para acabar siendo pieza clave para que España obtuviese la clasificación para la última cita parisina, en el Preolímpico de Torrevieja.

"Han sido años muy bonitos en mi carrera. He podido disfrutar de una gran selección de balonmano con jugadoras expertas y gente que me ha recibido muy bien. Yo creo que la plata mundialista conquistada en 2019 en Japón, que es histórica para la selección española femenina, es una gratificación enorme para todos los años de dedicación con la selección española", reconoció la portera.

"La decisión de dejar la selección la venía planteando desde hace tiempo, pero como me lesioné antes de Tokio tuve que retrasar esa decisión, porque quería volver a unos Juegos Olímpicos con la selección española y dejar la selección en el más alto nivel. Entonces, pude ir a París con la selección y estoy muy orgullosa de mí misma de haber esperado a este momento para retirarme, porque yo creía que merecía retirarme en una gran competición como son unos Juegos Olímpicos, se sinceró.

En este sentido, aseguró estar "muy feliz" de haber podido llegar hasta aquí. "Estoy muy feliz de haber superado la lesión que me dejó fuera de Tokio y poder volver a la selección y completar este ciclo olímpico y dejar la selección después de los Juegos de París", argumentó.

De su paso por las 'Guerreras', se queda con su nacionalización para poder ser, precisamente, parte del bloque. "Guardo con mucho cariño cómo fui recibida por mis compañeras, el cuerpo técnico, la Federación y por todos. Fue muy bonito, porque era una generación de jugadoras muy top, que fue muy campeona, y para mí fue un honor muy grande ser recibida como lo fui, como una más", recordó.

"Me quedo con la plata en Kumamoto, cómo fue el campeonato y cómo nos superamos en cada partido hasta llegar a la final... Para nosotros fue como si hubiéramos ganado el oro. Lo más bonito que me ha dado la selección española son las personas, me va a quedar en el corazón para siempre", aseguró.

"He vivido esta etapa con muchas alegrías, momentos de superación, de tener la ambición siempre de querer volver a estar allí. Nunca he dejado de querer representar a España, de luchar por estar allí entre las mejores para poder representar a este país que tanto amo de la mejor forma posible. Cada balón que he parado, en cada momento he intentado dejarme la piel. Me voy con la cabeza muy alta porque lo he dado todo para representar a España", manifestó la portera.