Es media mañana del jueves y se hace complicado ya aparcar en Tobera, que aún parece desperezarse de su sueño de piedra y agua. De un tiempo a esta parte, el turismo masivo -e invasivo en ocasiones- se enseñorea de pueblos tan pintorescos como este que baña con bellísimas cascadas el río Molinar. Las redes sociales, los influencers, los reportajes que un día sí, otro también, se hacen eco de lugares tan especiales, provocan avalanchas de visitantes, de turistas que quieren hacerse la foto en un sitio tan mágico. Lo es Tobera, como lo son Frías, Orbaneja del Castillo o Puentedey, por citar sólo unos pocos emplazamientos de la provincia de Burgos que 'padecen' esta realidad, que tiene sus cosas buenas pero también regulares, e incluso malas. Cualquier fin de semana del año, los puentes más señeros o la Semana Santa suelen disparar las visitas.También en verano, claro, especialmente en agosto.

Estas localidades afrontan el recién comenzado estío como los últimos: entre la resignación y el hartazgo por un fenómeno imparable, ya que la falta de servicios lastra la posibilidad de acoger con garantías tantas multitudes, y los habitantes de estos lugares -pueblos pequeños y tranquilos- ven alterada su vida por la saturación de visitantes de forma ya demasiado cotidiana. Así lo reconoce Tomás Pérez, alcalde de Frías, municipio al que pertenece Tobera, en la que apenas reside de forma permanente una veintena de personas. «Tobera se está masificando de una manera exagerada. La gente que vive allí empieza a estar ya bastante harta», admite el regidor.

Mónica Angulo, que regenta el acogedor y precioso Hotel Rural 'Cascadas de Tobera', admite que el pueblo empieza a estar «sobrepasado». Asegura que hasta hace poco, en uno de los emplazamientos reservados para aparcamiento de residentes, estacionaban caravanas, y aunque hace ya dos meses que una señal prohíbe que se aparque allí, un día sí y otro también llegan vehículos de todo tipo. «A veces no puedo ni aparcar yo en mi trabajo. Estamos un poco hartos, porque la gente no respeta nada.El turismo, cuando se masifica, pierde su encanto», apunta Angulo. La creciente fama de Tobera tiene su síntoma en el hecho de que, durante la breve entrevista, recala en este establecimiento rural una turista holandesa, conocedora de la belleza del pueblo y del entorno. También los gallegos Adrián y María, que han llegado en moto, sabían del tirón de este lugar y no se lo querían perder. «Los fines de semana es increíble ver esto: colas y colas de turistas que recorren las calles, suben al mirador, se hacen fotos en las cascadas. Como un hormiguero», remata Angulo.

