Biden renuncia a la candidatura presidencial de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado su renuncia a la candidatura a la reelección "en interés de mi partido, del país y el mío personal". "Aunque mi intención era buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido, para el país y para mí es renunciar y concentrarme únicamente en cumplir con mis funciones como presidente durante lo que queda de mandato", ha indicado Biden en un comunicado publicado en redes sociales. "Me dirigiré a la nación esta próxima semana para dar más detalles sobre mi decisión", ha adelantado. "Ha sido el mayor honor de mi vida servir como su presidente", ha remachado.

La misiva, dirigida a "mis compatriotas estadounidenses", destaca los "grandes avances como nación logrados en los últimos tres años y medio". "Estados Unidos tiene hoy la economía más fuerte del mundo. Hemos realizado inversiones históricas para reconstruir nuestra nación, para reducir el coste de los medicamentos recetados para mayores y para ampliar la atención sanitaria asequible a un número récord de estadounidenses", ha resaltado. Biden ha destacado también la "atención crítica" que han recibido "millones de veteranos expuestos a sustancias tóxicas" y la aprobación de la primera ley de armas en 30 años. "Se ha nombrado a la primera mujer afroamericana para el Tribunal Supremo y se ha aprobado la legislación climática más importante de la historia del mundo", ha añadido.

"Estados Unidos jamás ha estado mejor posicionada para liderar. Sé que nada de esto se podría haber hecho sin ustedes, el pueblo estadounidense. Juntos, hemos superado una pandemia sin igual en el último siglo y la peor crisis desde la Gran Depresión", ha subrayado.

Biden ha puesto en valor también la "protección de nuestra Democracia" y la "revitalización y fortalecimiento de nuestras alianzas en todo el mundo". El mandatario ha expresado su "profunda gratitud" a quienes han trabajado muy duro para su reelección. "Quiero darle las gracias a la vicepresidente Kamala Harris por ser una compañera extraordinaria en todo este trabajo y permítanme expresar mi cariño de corazón al pueblo americano por la fe y confianza depositada en mí", ha proseguido.

"Hoy creo lo que siempre he creído: que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer cuando lo hacemos juntos. Tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América", ha remachado.