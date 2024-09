Baraja confirma la sanción a Mir

Se esperaba la confirmación oficial, tras el comunicado emitido por el Valencia hace unos días, del técnico del conjunto 'che', Rubén Baraja sobre las medidas a a tomar respecto al caso que implica al delantero Rafa Mir. Y lo hizo asegurando que «un acto de indisciplina tiene que tener consecuencias» y anunció que estará apartado del equipo durante dos encuentros, aunque no cerró la puerta a darle «una segunda oportunidad».

«Un acto de indisciplina tiene que tener unas consecuencias y no solamente por él, sino también por la salud del grupo», declaró el preparador sobre el atacante en la rueda de prensa previa al partido ante el Atlético de Madrid de mañana a domicilio.

El técnico explicó el proceso que ha seguido el club desde que anunció medidas disciplinarias tras la detención del jugador, acusado de un delito de agresión sexual. El vallisoletano no entró a valorar la decisión de la entidad de readmitirlo, y describió que su cometido fue imponer una sanción deportiva.

«Cuando se produce la readmisión, entro en acción a la hora de valorar la situación que hemos vivido y la consecuencia. A partir de ahí, se toma la decisión de que esté fuera del equipo dos partidos», expresó, al tiempo que anunció que el atacante «está entrenando aparte», que la próxima semana «se irá reincorporando con el grupo», y que, una vez pasados los dos partidos, «formará parte como uno más».

Para Baraja, «es muy difícil tomar una decisión salomónica que le pueda gustar a todo el mundo», e incidió en que han intentado «hacer las cosas con sentido común». Sobre Mir comentó que «acepta el castigo», pero que una persona «se puede equivocar» y tienen que «darle una segunda oportunidad».

El preparador se mostró «absolutamente en contra de cualquier tipo de agresión física o sexual», al tiempo que recordó que hay un proceso judicial que respeta «absolutamente» y que no puede «entrar a valorar».

Complicado

«Va a ser una situación difícil de gestionar, pero creo que hemos tratado de hacerlo con un mensaje de contundencia porque son cosas que no se pueden permitir, no solamente por la situación deportiva que tenemos, sino porque hay determinadas horas en las que no puedes estar por ahí. Tienes que ser profesional y entender que llevas una camiseta y un escudo que tienes que respetar», defendió.

Además, apoyó las palabras de Pepelu recriminando la actitud de Mir y expresando que «cada uno es mayor y sabe la responsabilidad que tiene jugar en el Valencia».