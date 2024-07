Pogacar se hace un sitio en el olimpo con su tercer Tour

El esloveno Tadej Pogacar (Klanec, 25 años) dio otro paso más en su escalada en la historia del ciclismo con un tercer título en la 111 edición del Tour de Francia, rubricado con otra exhibición en la crono final disputada entre Mónaco y Niza, con un recorrido de 33,7 km, que le dio la sexta victoria de etapa. Sin contemplaciones, ambicioso en cada metro del recorrido, Pogacar (Klanec, 25 años), confirmó el doblete Giro-Tour que ganó Pantani por última vez en 1998. El muchacho rubio arrasó en la crono con un registro de 45.24 minutos, a una media de 44,521 km/h. Entró en meta brazos en alto, feliz, con margen para el deleite, señalando el número 3 que deshace el empate con Jonas Vingegaard, su verdugo durante los dos últimos años.



Pogacar, con 17 etapas ganadas en 5 participaciones en el Tour, no tuvo rival por esas carreteras que conoce de memoria entre Mónaco, donde reside, y Niza. Aventajó a Vingegaard en 1.03 minutos y en 1.14 a Evenepoel. Contundente el jefe del UAE. Mikel Landa hizo la crono de su vida, séptimo a 2.41, mientras que Carlos Rodríguez se alejó a 3.52. Diferencias finales abultadas. Pogacar subió al podio de Niza para escuchar el himno de su país por tercera vez. Su última hazaña coloca en su palmarés 84 triunfos, 19 de ellos esta temporada. Sus enemigos terminaron a 6.17 minutos, Vingegaard, y a 9.18 Evenepoel, segundo y tercero. Landa se quedó la quinta plaza y Rodríguez séptimo. Cerró el top 10 el colombiano Santiago Buitrago. "Después de dos años malos en el Tour, en los que cometí errores, he recuperado el Tour, es el tercero, algo increíble, con lo que nunca soñé, pero ahora es realidad. Estoy muy feliz", dijo el rey de la carrera francesa.



Un Pogacar imbatible. Pogacar pone su nombre en el palmarés histórico de la "grande boucle" junto a leyendas como Greg Lemond, Louison Bobet y Philippe Thys, todos con 3 entorchados. Además, el esloveno logra un doblete Giro-Tour que nadie había logrado desde Marco Pantani en 1998. Anteriormente, solo mitos del pedal lo habían logrado: Fausto Coppi en dos ocasiones (1947 y 1952), Anquetil (1964), Merckx (1970-72 y 74), Hinault (1982-85), Stephen Roche (1987), Indurain (1992 y 93) y Pantani (1998).

Triunfo contundente e incontestables de principio a fin para un corredor llamado a marcar una época, señalado para acercarse al 'Club de los 5 Tours' donde habitan Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain.

El esloveno, después de debutar con triunfo en el Giro, donde dominó de principio a fin con 6 triunfos de etapa, ha logrado su gran objetivo del doblete, pero además en modo arrasador. Su temporada es casi perfecta. De sus 84 victorias como profesional, 31 de ellas logradas esta temporada. En el Tour suma 17, 6 recientes. Excepto en las etapas 1 y 3, el esloveno ha vestido siempre de amarillo. No tuvo rival en ningún momento. Su duelo con Vingegaard enseguida perdió vigencia, pues el danés se presentó sin competir después de la grave caída que sufrió en la Itzulia el 4 de abril y que le mantuvo 12 días en un hospital de Vitoria. Este duelo se aplaza a 2025 y promete ser apasionante con Jonas al máximo nivel.



El segundo puesto de Vingegaard tiene el mérito de producirse después de una larga convalecencia. Aunque de lejos, ha sido el rival directo de Pogacar. La tercera plaza del podio fue para el debutante Remco Evenepoel, solvente en crono, es el mejor del mundo de la modalidad, pero limitado en montaña para competir con los mejores. El belga ha confirmado solvencia para pruebas de 3 semanas, pero debe mejorar en los grandes puertos para dar el salto de calidad.



Los españoles, lejos del podio. El ciclismo español llegó al Tour con 15 corredores, al mando de todos en cuanto a las expectativas Carlos Rodríguez, quinto en 2023 con triunfo de etapa, y Juan Ayuso, debutante. El resultado no invita al optimismo. El ciclista de Almuñecar no ha competido con los grandes de la general y no ha mejorado el resultado del año pasado. Ayuso, en labores de gregario hasta su retirada por Covid en la etapa, tampoco. Tanto Rodríguez como Ayuso, de 23 y 21 años respectivamente, son los llamados para abanderar el presente y futuro del ciclismo español, pero en este Tour no han brillado.



Sin embargo, el ya veterano Mikel Landa, a sus 34 años, ha cumplido con las labores de ayuda a Evenepoel y además ha firmado una meritoria quinta plaza en Niza, un paso por detrás de sus dos cuartos puestos en 2017 y 2020. Del resto de corredores nacionales, nueva decepción de Enric Mas, quien llegó como jefe de filas del Movistar con ambición de al menos top ten y ha terminado buscando fugas ganadoras a la desesperada y con un anónimo vigésimo puesto final. En su debut, corredores como Lazkano, siempre combativo, García Pierna o Javier Romo cumplieron un Tour meritorio.



Cavendish, Girmay y Carapaz hicieron historia-El Tour que ha finalizado en el Paseo de los Ingleses de Niza, animada con su sol, sus playas y la plaga de turistas, dejó para la historia el récord de victorias de Mark Cavendish, superando con 35 a Eddy Merckx, el maillot verde por puntos del eritreo Biniam Girmay (Intermarché), primer ciclista del África negra que lo consigue gracias a un triplete. Su primera victoria en Turín le abrió las páginas de oro del Tour, triunfo inédito, una voz de África, simbólica, que puso a Eritrea en l historia de la "grande boucle". Girmay superó al belga Jasper Philipsen por el maillot verde.



El ecuatoriano Richard Carapaz, campeón olímpico en ruta y ganador del Giro 2019, también puso la bandera de su país en lo más alto vistiendo el maillot amarillo tras la tercera etapa con meta en Turín y luego ganando la etapa de Superdevoluy y logrando el maillot de rey de la montaña. 'La locomotora del Carchi', sobrado de coraje y ambición dio espectáculo hasta el último día. Evitó que el maillot de puntos rojos también fuese a parar a las espaldas de Pogacar.



También subieron al podio de Niza el debutante Remco Evenepoel como maillot blanco de mejor joven. A sus 24 años, el campeón del Mundo y de la Vuelta en 2022, sacó conclusiones para el futuro. Y por equipos el UAE impuso la ley del más fuerte, con el rey Pogacar como impulsor. El cuadro emiratí colocó en el top 10 a Almeida, cuarto; y Adam Yates, sexto.