El portavoz de Vivir en Tobalina, José Luis Conde, afirmó ayer en el pleno municipal que «no se pueden cobrar indemnizaciones tan solo por venir al Ayuntamiento», como sucede en el caso del alcalde, Jesús Ángel López de Mendoza (PSOE), la teniente alcalde, Raquel González (PP), y la edil de Cultura, Pilar García (PSOE), quienes perciben 78 euros por cada día que pasan, al menos, 7 horas dedicadas al Ayuntamiento, y 39 euros, si destinan 3,5 horas a tareas municipales, lo que equivale a media jornada laboral.

A juicio de Conde, ninguna normativa, en especial, la que regula los ingresos de los corporativos, la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de Castilla y León, contempla el pago de dietas por este concepto. Y por ello, anunció que pedirá que se revisen las cantidades cobradas por los tres ediles y, «como lo entendemos ilegal, exigiremos que se devuelva ese dinero».

Conde, que insistió en que no se posiciona en contra de que se cobre por realizar labores municipales, incidió en que la fórmula elegida por el grupo de gobierno no se ajusta a la ley, que solo establece, según relató, indemnizaciones por asistencia a los plenos, comisiones, juntas de gobierno y consejos sectoriales (de Salud, centros escolares, etc.). Además, aseguró que el regidor cobra doble indemnización los días de celebración de un pleno, como el de ayer, tanto por acudir a la sesión como por atender el Ayuntamiento, e incluso aseveró que «ha cobrado dietas sin venir al Ayuntamiento».

El alcalde defendió la legalidad de los cobros, al estar aprobados en las bases del presupuesto municipal y en el pleno de organización del comienzo de la legislatura. A ello añadió que «no vamos a devolver el dinero, porque cobramos por realizar funciones relacionadas con el Ayuntamiento». Tras la sesión, explicó a DB que esta fórmula se utiliza también en la Diputación de Soria (...).

