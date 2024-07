El turismo en la Bureba ha cogido peso en los últimos tiempos y ello animó a cantidad de empresarios a inaugurar imponentes locales de hostelería y hospedería en diferentes localidades del territorio. Sin embargo, alguno de ellos sufrieron las consecuencias de la crisis económica, sanitaria o simplemente sus propietarios tienen ganas de descansar; diferentes hechos que hacen que seis de estos negocios hayan colgado el cartel de 'se vende' por una cantidad que ronda el millón y medio de euros.

Los portales inmobiliarios dan cuenta de todos ellos, de sus características principales, posibilidades y precio de venta con el fin de devolver a la vida a los que bajaron la persiana y garantizar la continuidad de los que siguen en funcionamiento prestando servicio, pero que sus dueños pretenden traspasar.

El casco histórico de Briviesca presumía hace una década de contar con más de medio centenar de establecimientos en activo; sin embargo, la tendencia ha variado significativamente. Uno de los últimos en sumarse al listado de negocios hosteleros en venta es el local situado en la avenida Príncipe de Asturias, que en su día fue el bar Vadebaco y recientemente, hasta su cierre definitivo, el bar-restaurante Andreeva. Su propietaria, Elisa Peiterado procede de un pueblo de la zona y lo vende por 150.000 euros. Cuenta con 180 metros cuadrados construidos y además de cocina dispone de un amplio comedor y dos baños adaptados.

Todavía más céntrico se encuentra el bar Amay´s, uno de los de toda la vida que desde hace décadas ofrece a los clientes cafés y tapas en la calle Mayor. Actualmente lo regenta una vecina, pero los dueños esperan ofertas para venderlo. En el anuncio publicado en Idealista el precio de salida está en 240.000 euros. En una de las cristaleras de club Macabucha, otro de los clásicos de la carretera N-1, también pende un rótulo en el que se aprecia un teléfono para que los interesados en la compra contacten. No obstante, el número no coincide con el o los propietarios y pertenece a un particular ajeno al negocio. Si bien, fuentes municipales afirman que la venta del local que clausuró en el año 2020 -antes de la pandemia- sigue disponible. La propiedad fue tasada en 1.565.543,87 euros, según consta en un acta notarial, y el inmueble acoge un bar-restaurante y un prostíbulo.

En los pueblos. Los emprendedores del sector servicios encontraron en municipios y localidades pequeñas del territorio los lugares ideales para arrancar sus proyectos. Manuel Oña y Cruz Alonso son un claro ejemplo de ello y en 2012, ya jubilados, invirtieron en la apertura del restaurante Ñ junto a la plaza del Ayuntamiento de la villa condal. Ahora lo han puesto a la venta por 265.000 euros tras llevarse alguna decepción de pasados inquilinos. Un sobrino del matrimonio, Adolfo Oña, ofrece la mítica Bodeguilla por unos 50.000 euros. Los problemas de salud le obligaron hace ya cinco años a cerrar y a día de hoy busca compradores. En su caso, no descarta llegar a un acuerdo de alquiler con posibilidad de compra si los interesados demuestran un interés real y profesionalidad.

A tan solo cuatro kilómetros de distancia, en Terminón, se alza el hotel rural Puerta de Caderechas, uno de los pocos alojamientos turísticos de la comarca que prestan piscina. Con un precio de 600.000 euros, el más alto de todos, Fernando Duque pretende transferir el bar, el restaurante, hospedaje, un chalé y un terreno de una hectárea. El edificio hotelero de tres plantas cuenta también con zona de barbacoa y un amplio jardín donde el dueño cultiva una huerta y árboles frutales. A su vez, el complejo tiene las dimensiones suficientes como para albergar en las zonas verdes un cámping o bungalows.

Manuel Oña y Cruz Alonso | Bar-Restaurante Ñ de Oña

"No estamos dispuestos a alquilar el local pero sí a negociar la venta"

La llegada a Oña de la XVII edición de la exposición de arte sacro Las Edades del Hombre en 2012 animó al matrimonio formado por Manuel y Cruz a invertir en la apertura de un nuevo local de hostelería. Situado en la zona histórica, junto a la plaza del Ayuntamiento, y destinado a la función de bar-restaurante, la Ñ tuvo su época de gloria.

Con una superficie total construida de 200 metros cuadrados repartidos en cuatro plantas, el establecimiento mantiene el mobiliario y una cocina industrial con montacargas. Además de dos comedores, cuenta con un apartamento en el piso superior totalmente equipado. Tras alguna experiencia negativa, los propietarios aseguran que no están dispuestos a alquilar de nuevo pero "sí a negociar la venta por un buen precio". Uno de los sueños de la pareja sería ver una vez más la barra a rebosar de pinchos.

Fernando Duque | Hotel Rural Puerta de Caderechas, terminón

"En el precio incluyo el negocio, un chalé y una parcela de terreno"

Fernando Duque roza los 60 años y tiene la necesidad de parar. Desde hace más de dos décadas se dedica en cuerpo y alma a la hostelería y considera que ya ha llegado el momento de descansar. El hotel rural Puerta de Caderechas sigue ofreciendo los servicios más personalizados a los clientes en la localidad de Terminón, y así continuará hasta que el dueño encuentre relevo. Sus familiares no tienen intención de trabajarlo y por ello lo ha puesto a la venta por 600.000 euros.

El complejo vacacional dispone de piscina, aparcamiento, bar, restaurante y once habitaciones , algunas con cabina de hidromasaje. Asimismo, el precio incluye una parcela de terreno de una hectárea y un chalé de tres plantas junto al negocio -la vivienda actual de los propietarios- que "podría transformarse en casa rural", comenta el vecino del Valle más famoso de la Bureba.

Elisa Peiterado | Bar ubicado en avenida Príncipe de Asturias de Briviesca

"Es un bar-restaurante totalmente equipado e insonorizado"

El local de Elisa Peiterado se sitúa en una ubicación privilegiada en Briviesca, en plena avenida Príncipe de Asturias, a escasos metros de la plaza Mayor. Varios hosteleros apostaron por alquilarlo y en los últimos tiempos el bar Vadebaco o el Andreeva abrieron allí sus puertas. Sin embargo, las cerraron definitivamente el pasado año y la propietaria decidió ponerlo a la venta por un importe de 150.000 euros.

El bar-restaurante se encuentra totalmente equipado e insonorizado, tiene una única planta, acceso a pie de calle y dispone de cuatro estancias. Aquellos que aspiren a regentarlo tendrán la posibilidad de ofrecer un servicio de bar, pero también de comidas y cenas, ya que hay instalada una cocina acondicionada para ello. La dueña recuerda que también existe la posibilidad de alquilarlo para eventos, largas temporadas o arrendarlo con opción a compra.

Adolfo Oña | La Bodeguilla de oña

"Pretendo ofrecer facilidades a las personas interesadas en comprar"

La historia de este clásico de carretera se remonta a 1897, cuando los bisabuelos de Adolfo Oña, actual propietario, adquirieron el edificio para montar una fonda de viajeros. Desde entonces pasó por varias manos y la famosa cueva pasó a transformarse en taberna. En los años 80 y 90 vivió su máximo esplendor y en 2012 La Bodeguilla reabrió de nuevo sus puertas.

Sin perder su esencia, donde las jarrillas y cazuelitas de barro se mezclaban con iluminación led, las modernas instalaciones se mimetizan entre la piedra de una muralla medieval. Por motivos personales el oniense cerró el candado y busca interesados en gestionarlo. Con un precio de salida de "unos 50.000 euros", asegura que "pretende ofrecer facilidades a las personas interesadas en comprar". Además del mobiliario y una cocina, el negocio cuenta con dos almacenes.