Los centros de salud de Aranda cierran por la tarde

Desde este lunes, 15 de julio, y hasta que se estrene el mes de septiembre, los centros de salud de la capital ribereña van a permanecer cerrados en horario de tarde. Una medida que, según fuentes de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, «es algo previsto que entra dentro de la planificación estival», al igual que en el resto de los centros de salud urbanos. Esta decisión ya se ha comunicado a los trabajadores de los dos ambulatorios que operan en Aranda, y esta semana a los empleados de las empresas auxiliares que los atienden en cuestiones como la limpieza diaria o a los repartidores de material médico.

De esta forma, las consultas en horario de tarde no se volverán a realizar hasta dentro de mes y medio, lo que afecta de forma más relevante a las especialidades que atendían a los pacientes en jornada vespertina. Tanto es así que las agendas se han intentado ajustar para mantener las consultas periódicas necesarias, retrasando algunas para poder encajar a aquellos pacientes que más lo necesitan en consultas como las de Psiquiatría.

A aquellos a los que les han retrasado la cita con el especialista, les ha pillado por sorpresa este cambio ante el desconocimiento del cierre de los ambulatorios por la tarde pero reconocen que no es nada nuevo. «He venido para ver porqué me habían cambiado la cita, porque me la han puesto cuando estoy fuera de vacaciones, y me han dicho que cerraban por la tarde y tenían que reubicarme en la agenda; así que pierdo esta cita», lamentaba un paciente que había ido a informarse al Centro de Salud Norte.

Las agendas que apenas se van a ver afectadas por estos cierres por la tarde son las de los médicos de familia que, de forma habitual, atienden en horario de mañana. Sólo aquellos que tienen algunas consultas programadas por las tardes tendrán que apretar un poco más las citas para dar respuesta a todas las peticiones. «En verano siempre pasa igual, como te pille tu médico de vacaciones tienes que ir a otro si te corre prisa, ahora que van a cerrar esto por las mañanas va a ser la marabunta de gente», aventuraba una mujer que, por problemas de salud crónicos, acude cada 15 días a la consulta con su médico.

Los pacientes se mueven entre la sorpresa y la costumbre, porque la falta de médicos, sobre todo en especialidades que tienen consulta en el Centro de Salud Sur, es una tónica habitual que sufren y la recepción de cartas con cambios, suspensiones y retrasos de citas médicas no es ninguna novedad para ellos. En tono irónico, un hombre llegaba a comentar que «por lo menos, cuando vuelvan de las vacaciones, que lo hagan descansados porque tendrán que ponerse al día con los pacientes».