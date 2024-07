Acelerar en concienciación social

No corras, no bebas, no cambies de ruedas'. La asociación Aspaym en Castilla y León se ha unido a la Dirección General de Tráfico (DGT) para poner en marcha una campaña con la que tratan de concienciar a la población de todo el territorio nacional frente a la velocidad excesiva al volante para evitar accidentes de tráfico, especialmente durante la campaña estival. «Debemos tener en cuenta que la velocidad es el tercer factor concurrente de los siniestros viales», destacó la delegada de Tráfico en la Comunidad, Inmaculada Matías, durante la presentación de la campaña 'No corras, no bebas, no cambies de ruedas' que tuvo lugar ayer en Valladolid.

Matías cifró en 21 las personas fallecidas en 2023 por este motivo en Castilla y León. «Con una velocidad adecuada se evitaría la cuarta parte de accidentes en carretera», apuntó la jefa provincial, que celebró la colaboración con Aspaym en la Comunidad por un año más. Y es que Aspaym desarrolla desde el año 2007 la campaña de sensibilización 'No corras, no bebas, no cambies de ruedas', con la implicación de sus personas voluntarias con lesión medular junto a agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico.

Este año se incide en el tema de la velocidad excesiva. La campaña ha evolucionado durante todos estos años, adaptando sus mensajes a los diversos factores de accidentalidad en coordinación con las campañas propias de la DGT como las de distracciones al volante, vigilancia de las condiciones del vehículo, control sobre alcohol y drogas y, en esta ocasión, sobre velocidad excesiva. La campaña demuestra que el impacto del testimonio personal es muy eficaz y complementa las advertencias de Tráfico en las campañas de prevención de accidentes. Los territorios donde Aspaym va a colaborar en esta campaña de 2024 son Almería, Ávila, Burgos, Canarias, Córdoba, A Coruña, Cuenca, León, Lugo, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Palencia, Salamanca, Sevilla, Toledo, Valencia y Valladolid.