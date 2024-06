El poco espacio para carga en el Mercado Norte augura el caos

Poner en funcionamiento el Mercado Norte provisional de la plaza de España no está siendo una tarea fácil. Son muchos los detalles que hay que solucionar para su apertura a mediados del próximo mes. Ahora el foco está puesto en la zona de carga y descarga de las mercancías para lo cual se ha habilitado un espacio anulando un carril de la calzada que da a la sede de Caja Círculo, dado que es ahí donde está situada en el edificio. Sin embargo, los concesionarios ya han trasladado al equipo de Gobierno que la zona es escasa para todos, un total de 28, lo que puede generar un caos y problemas en la circulación a determinadas horas.

Por ello, responsables de las diferentes áreas implicadas como Comercio, Policía Local o Tráfico han mantenido una reunión y visitado la zona para buscar la mejor solución. Al encuentro también acudieron representantes del área de Medio Ambiente y de la empresa Urbaser, la que gestiona la recogida de residuos, dado que a la sala en la que están los contenedores también se accede por esta zona.

El concejal de Comercio, Raúl Martínez, asegura que esperarán al informe que emitan Tráfico y Policía Local para solucionar el problema. «La solución puede pasar por establecer horarios de carga y descarga, dado que la zona reservada no es grande», indicó, al tiempo que señaló que se contará con la vigilancia de la Policía Local los primeros días de funcionamiento.

Los comerciantes consideran que establecer horarios de carga y descarga «no es la mejor de las ideas». «Todos queremos descargar a primera hora, lógicamente. Sobre las 7 de la mañana es cuándo todos vamos a descargar», indicó David Herrero, presidente de la Asociación de Concesionarios de Mercados Municipales de Burgos.

En este sentido, la propuesta que ha trasladado el colectivo es habilitar el resto de la plaza de España, la que da al pasaje de Radio Popular, para que los camiones entren, entreguen la mercancía y se vayan. «Esto facilitaría mucho las cosas, además a esas horas no hay mucho tránsito peatonal por la plaza de España. El mayor problema que vemos es a primera hora debido al poco espacio. No tiene sentido madrugar para abrir el puesto pronto y no tener el género. Lógicamente, si un proveedor viene a media mañana no habrá problema», añadió.

Otro de los problemas del nuevo edificio es que la sala de residuos es muy pequeña, de modo que no caben contenedores de grandes dimensiones, lo que obligará a tener que recoger con más frecuencia de lo que se hace en la actualidad. «Ya se alertó sobre esta situación y ahora tenemos el problema, de modo que habrá que ver con la empresa Urbaser cómo se hace la recogida», apuntó el concejal de Comercio.

primeras obras. Mientras se solucionan estos problemas, las áreas de Comercio y Urbanismo ya han dado las primeras autorizaciones a los concesionarios para que puedan hacer obras en sus puestos. Al menos cuatro ya la tienen el documento y en otros casos se ha pedido que se solventen algunos extremos del proyecto. Van a contrarreloj para poder abrir el 15 de julio, fecha que mantiene el equipo de Gobierno pero que parece difícil de cumplir, debido a que dependen de la celeridad de las empresas que fabrican los mostradores o las cámaras frigoríficas, que van hechos a medida.

También se acometen por el Ayuntamiento los trabajos relacionados con la instalación de la megafonía, con las taquillas de los vestuarios o con la colocación de mosquiteras en las ventanas y está previsto colocar una persiana en la puerta para proteger mejor la instalación cuando esté cerrada.

Los 28 puestos incluyen 5 fruterías, 4 charcuterías, 4 carnicerías, dos pescaderías, 2 pollerías, 2 puestos de quesos, uno de morcillas, una panadería, una casquería, una de frutos secos, una huevería, una floristería y una cafetería.