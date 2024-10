Sainz: "Mi fecha de caducidad está cerca"

Carlos Sainz confesó ayer que el «valiente» proyecto con Ford le motiva «lo suficiente» como para intentar ganar de nuevo el Rally Dakar, un objetivo que quiere pensar que «sí» puede conseguir, aunque admitió que la «fecha de caducidad» de su carrera «está cerca».

«Este proyecto me motiva lo suficiente para intentarlo otra vez. Está claro que la fecha de caducidad está ya muy cerca, entonces trato de ir día a día, como he hecho en los últimos Dakar. Me conozco, sé positivamente cuándo decidí parar en el Mundial de Rallys, que fue de un día para otro, y aquí está claro que la fecha está cerca», comentó el madrileño, de 72 años.

Tras las verificaciones técnicas obligatorias previas al arranque de la competición en Marruecos, el español defendió que cuando sienta que no se divierte y que no va «lo suficientemente rápido para intentar ganar», parará. «Pones todo en una balanza, y en el momento en el que esa balanza va para el lado de no seguir, no pasa nada. Con este nuevo proyecto estoy contento. He disfrutado, hemos hecho algunos test, con gente nueva, con un equipo nuevo», celebró el campeón del Rally Dakar 2024 con el Audi electrificado.

«A estas alturas de mi carrera deportiva necesitas tirar de todo para buscar motivación. Un proyecto nuevo, una aventura con Ford, con Malcolm Wilson (jefe de equipo del Ford World Rally Team), con gente con la que sabes que te vas a divertir, es lo que hace que sigas adelante. Para mí es un orgullo que a estas alturas de mi carrera todavía sigan pensando en mí para poder ayudar a Ford a intentar ganar el Dakar», expresó.

Y es que la ilusión de «volver a un coche más convencional no era el factor que podía alterar la decisión» de continuar con su trayectoria profesional y seguir intentando luchar por el triunfo en la carrera de Rally Raid más dura del mundo. «La decisión de seguir o no era, primero, encontrar un proyecto lo suficientemente importante como para que te convenciese y te motivase», argumentó.

«Y, sin duda, Ford es una marca por la que tengo, obviamente, cierta historia detrás -con ella fue campeón de España en 1987 y 1988-. Unido a que Ford entrase en el Dakar con un proyecto nuevo, de manera oficial, con Malcolm Wilson como interlocutor, con el que va a ser la tercera vez que voy a estar. Todo eso hacía que el proyecto fuese lo suficientemente motivante como para intentarlo y que me apeteciese», sentenció.