Asopiva tratará de igualar las ayudas a los empresarios

Regumiel de la Sierra y Duruelo se encuentran a 7 kilómetros de distancia. A pesar de que el segundo triplica en población al primero, ambos municipios están dentro de la misma comarca y pertenecen a igual grupo de acción local. También coinciden en sus tradiciones, cultura y forma de vida. Sin embargo, sobre el papel, un empresario de la localidad burgalesa está discriminado respecto a uno de la soriana, ya que el tope de ayudas máximas al que opta es diferente, un 5% inferior, sólo por el hecho de estar en una provincia distinta.

Desde Asopiva, el grupo de acción local al que pertenecen ambas, reconocen que han llegado quejas por este motivo de la parte burgalesa, de empresarios y entidades menores, y por ello debatirán el asunto en su próxima junta directiva. «No puede haber distinciones dentro de la misma comarca entre pueblos de una provincia y otra, y de hecho, no las va a haber», aclara su gerente, José Luis Alonso.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León es quien estipula el régimen de ayudas en la aplicación del desarrollo de los programas Leader que gestionan los grupos de acción local. Entre otras cuestiones, establece unos porcentajes máximos de subvención que son diferentes en cada provincia en función de datos demográficos o de renta, entre otros.

Para el actual periodo, hasta el 2027 y en relación a proyectos productivos, recoge para Soria un máximo del 40% de ayuda para pequeñas empresas y un máximo de 30% para medianas; en el caso de Burgos es de 35% y 25% respectivamente.

La idea con la que Asopiva planteará la cuestión en la junta directiva es la de marcar unos máximos iguales para todos. «Es la única opción, no podemos subir el porcentaje de ayudas, porque es el máximo marcado por la Junta, pero si bajarlo y establecer el mismo para todos», comenta el gerente, que asegura que así, además de en la práctica, como pretendían aplicar, también quedará reflejada la igualdad sobre el papel. «Se debatirá y será la junta directiva quien resuelva». Lo cierto es que los beneficiarios de Soria han sido siempre discriminados de forma positiva respecto al resto de provincias de la comunidad en esos topes máximos. «En el anterior programa Soria era la única con un máximo de ayuda superior al resto», afirma Alonso, que detalla que para los próximos 4 años será diferente. «Para Ávila y Salamanca son un máximo de 45% y 35%, para Soria y Zamora 40 y 30% y para el resto de provincias, 35 y 25%».

No llegar al tope. Siempre estamos hablando de unos límites máximos de subvención, ya que los criterios para conceder esas ayudas son iguales para todos. «A esos topes no van a llegar ninguna, por lo que van a tener la misma ayuda sea una empresa de Soria o de Burgos, en parte, porque tampoco llegamos a darla porque no nos sobra el dinero, al revés», relata José Luis Alonso, que lamenta que solo dispone de 1.275.000 euros, la mitad que el periodo anterior, para repartir en proyectos productivos durante los próximos cuatro años. «Calculo que se agote el 100% de la partida en un año», dice.

Desde el lunes han comenzado a llegar propuestas a Asopiva. «En el periodo anterior casi todos los proyectos estaban relacionados con el sector maderero y forestal, en cambio esta vez tienen que ver con la promoción turística, con la construcción y rehabilitación de hoteles», adelanta. Por otro lado, para impulsar iniciativas no productivas, dispone de 318.000 euros, también el 50% menos. En este caso, el máximo subvencionable es igual para todas las provincias de la región, 100% para entidades locales y sin ánimo de lucro y 80% para el resto.