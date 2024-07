Garamendi dice que a Díaz cada día se le ocurren cosas nuevas

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi se refirió hoy en La Aguilera a la nueva propuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz de fijar por ley que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sea el 60 por ciento del salario medio en España,. "Cada día se le ocurren cosas nuevas. Va sumando cosas, parece que necesita titulares al día".

Así lo afirmó el presidente de los empresarios, minutos antes de su intervención en el XII Curso Universitario Prensa y Poder que se celebra esta semana en Aranda de Duero. A preguntas de los medios acerca del planteamiento que llevará la patronal en la reunión que mantendrán mañana con la ministra para discutir la reducción de la jornada laboral, Garamendi aseguró que ellos siguen "sentados en la mesa" pero vuelven a oír lo que él define como "monólogo social". "Estamos en una mesa donde el final está decidido, e incluso a la ministra cada día se le ocurren cosas nuevas", afirmó.

"No entendemos muy bien qué es lo que se está planteando ni entendemos las cosas que se cuentan y que no se dicen en una mesa cuando, si hay que hablar, hay que hacerlo con discreción", añadió el empresario, que aseguró que ellos continuarán trabajando y "diciendo las cosas que tenemos que decir".

En relación a la última propuesta de la ministra, relacionada con el SMI, Garamendi aseguró que se enteran de lo que va ocurriendo cada día a través de la prensa, los comunicados oficiales o verbales. "Creo que esto es mucho más serio. Estamos hablando de algo importante, que es el empleo, la economía, que nuestro país vaya y gane las cuotas de futuro que todos queremos", afirmó. Una situación que personalmente "separa ampliamente de lo que es la política".

"Estos son muchos mensajes y mensajes desde el plano político", añadió, a la vez que insistió en que los empresarios "seguirán sentados a la mesa". "Siempre que se nos ha dejado trabajar con seriedad, se llegan a acuerdos".

Asimismo, aprovechó su intervención para defender que es "tan democrático decir sí como decir no". "Cuando los sindicatos dicen que no, o se manifiestan, a nadie les sorprende. Parece mentira que, cuando las empresas decimos no, parece que entonces nos estamos burlando del Diálogo Social porque no estamos diciendo lo que se pretende", aseveró Garamendi.

Reclamó así la "independencia" que otorga el artículo 7 de la Constitución "a poder decir que sí cuando consideramos que es bueno para el país y no cuando consideramos que no es bueno". Admitió además que en este caso no sabe de "qué Diálogo se está hablando cuando todo está cerrado y se está asistiendo a un monólogo social día a día".

En relación a la reducción de la jornada laboral y si esto obliga a renegociar los convenios colectivos, Garamendi recordó que en España hay más de 4.5000 convenios colectivos. "Esto es abrir de raíz absolutamente todos los convenios y toda la confianza que se ha gestionado", apuntó. Quiso referirse también a lo que suponen estos cambios en los convenios y cómo afectan a la "confianza" de los trabajadores y empresarios.

Señala así que si las empresas firman una reforma laboral tan importante como la que se está debatiendo y "por motivos políticos se cambia", esto afectará a la confianza. "Vamos a ver cómo fluyen o no fluyen los convenios, porque a ver quién firma nada, si mañana el Gobierno, por Real Decreto, te va cambiando las cosas", concluyó.

El rol empresarial en España y la Unión Europea.

La visión y misión del rol empresarial en España y la Unión Europea centró la intervención del presidente de la CEOE en el Curso Prensa y Poder, donde recordó el importante papel que tienen las empresas, porque son las encargadas de "crear empleo, generar riqueza y pagar impuestos". "Somos más del 80 por ciento del empleo global de España", dijo, a la vez que recordó el gran aporte económico que suponen las empresas para el país.

En este punto, señaló una serie de aspectos a tener en cuenta para que las empresas puedan llevar a cabo su labor, como es que exista una "estabilidad institucional", una seguridad jurídica, que se entiendan las normas, y que existan diálogos y pactos. "El Diálogo Social es la mejor infraestructura que tiene un país. Es la paz social", afirma, a la vez que reconoce que para llegar a un pacto es necesario que exista "confianza".

El presidente de la CEOE quiso también poner en valor las vocaciones empresariales, y afirmó que se debe "poner la rampa de lanzamiento para que se generen empresas". "Necesitamos más vocaciones empresariales, más apoyo", dijo, a la vez que señaló como "clave" el respeto a los empresarios. "No lo habíamos visto nunca. Se les está poniendo en tela de juicio. No se cortan en hablar de uno y otro cuando somos el motor que España necesita y estamos encantados de estar", agregó.