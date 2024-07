Los hutíes avisan: nueva fase de hostilidades contra Israel

El líder del movimiento revolucionario yemení Ansarulá, germen de la insurgencia hutí, Sayed Abdulmalik al Huthi, ha anunciado este domingo que el ataque del pasado viernes contra Tel Aviv se trata del comienzo de una nueva fase de hostilidades contra Israel en la campaña que los guerrilleros de Yemen llevan librando desde hace meses en un gesto de respaldo, según los hutíes, a la población de Gaza. El ataque fue protagonizado por un dron explosivo que se saltó todos los radares y acabó detonando en Tel Aviv. La explosión, ocurrida el viernes de madrugada, causó la muerte de Yevgeni Ferder, un israelí de 50 años y dejó heridas a varias personas más. Los hutíes hasta entonces habían disparado proyectiles contra el sur de Israel, pero nunca habían llegado tan lejos. "Declaramos con este ataque el comienzo de la quinta fase de nuestra escalada: una nueva ecuación que continuará con permiso y apoyo de Dios", ha hecho saber en un discurso recogido por la cadena Al Mayadin, donde ha avisado que, a partir de ahora "el enemigo nunca más estará a salvo en lo que se llama 'Tel Aviv'".



En su declaración, Al Huthi manifiesta que la gran victoria de este ataque ha consistido en el bombardeo de represalia efectuado por Israel contra la ciudad yemení de Hodeida (que hasta ahora ha dejado según los hutíes seis muertos y 87 heridos) al entender que el Gobierno israelí se ha visto obligado a "ir más allá de su estrategia de limitar el conflicto a Gaza". Tras prometer que el bombardeo sobre Hodeida no impedirá a los hutíes "continuar con esta quinta fase de apoyo" a Gaza, el líder hutí ha mandado un mensaje a la población israelí para que se "dé cuenta de que sus estúpidos líderes los están arrastrando a más peligros". El líder hutí, por último, ha aplaudido las capacidades del avión no tripulado, de fabricación exclusiva hutí, y dotado de "un amplio alcance y notable poder destructivo, por encima de cualquier otro avión no tripulado usado hasta el momento.

Poco antes del discurso del líder insurgente, el portavoz principal de los hutíes, Mohamed Abdulsalam, ha avisado de que el bombardeo sobre Hodeida certifica que el movimiento abandonará todo tipo de "líneas rojas" en una futura represalia. "Todas las instituciones sensibles, en todos sus niveles, serán un objetivo para nosotros", ha afirmado en comentarios recogidos por la cadena panárabe Al Yazira.



UNA COALICIÓN CONTRA ISRAEL



A pesar de que el líder hutí ha asegurado que la operación fue desarrollada solo por su grupo -- Irán es el gran aliado de este movimiento -- otro portavoz de los insurgentes ha reconocido que existe "coordinación" entre Ansarulá y enemigos de Israel. "Por supuesto que existe una coordinación entre nosotros, Palestina, Líbano, Irak e Irán", ha explicado Mohamed al Bujaiti, alto responsable de la organización, a la cadena Al Yazira, en referencia a las milicias libanesas de Hezbolá y a las milicias proiraníes en Irak.

"Además, nuestras operaciones militares en el mar se realizan en coordinación con nuestros hermanos de Hamás", ha indicado. "Esta coordinación existe y la seguimos desarrollando", ha añadido, "hasta el punto de que incluso podríamos llegar a una unificación en nuestra lucha contra el enemigo sionista", en referencia a Israel.