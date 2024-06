¿Y ahora qué?, ¿hasta cuándo le van a durar las pilas al presidente?, ¿estará cansado?, ¿lo dejará?, ¿hará un proyecto con un perfil más bajo? Las preguntas después de la derrota en semifinales de la Final Four ante el Força Lleida se arremolinaban en las cabezas de los aficionados del Longevida San Pablo reunidos en el Madrid Arena. A todas esas dudas responde Félix Sancho, presidente del club, en Diario de Burgos. Reconoce que el palo fue duro, que en el momento estaba fastidiado, que un día más tarde seguía cabreado, pero que el lunes ya estaba trabajando en el nuevo proyecto. Estas son sus intenciones para el futuro y sus reflexiones sobre el pasado más cercano.

Se ha llevado un nuevo golpe y ya es el segundo consecutivo, el tercero si se tiene en cuenta el descenso, ¿cómo lo está encajando?

Estuve fastidiado el día que sucedió, pero luego tienes que pensar en tirar para delante. El sábado estaba muerto matado en vida, el domingo hubiera reventado la cabeza a cualquiera y el lunes me puse a intentar arreglarlo.

¿Ya está trabajando en el nuevo proyecto?

Sí.

¿Va a ser de un perfil más bajo que el de los anteriores?

No, vamos in crescendo. Va a ser un proyecto ganador. ¿Cuándo vamos a subir? Pues no lo sé, yo apostaría que este año, pero no se sabe. Tengo la máxima confianza en que el San Pablo va a volver a jugar en la Liga Endesa. No voy a parar hasta que vuelva a la ACB. Esta vez vamos a apostar por la continuidad de gran parte de la plantilla.

De momento, tienen contrato Gonzalo Corbalán y Álex Barrera, pero el argentino es un jugador con mucho potencial, ¿va a ser difícil retenerle?

El crecimiento que ha tenido ha sido con el San Pablo y él quiere jugar con nosotros en ACB. Si va a algún equipo ACB, igual no tiene el protagonismo que puede tener con nosotros y un año más de madurez también le vendría bien. Es patrimonio nuestro, una bandera nuestra, lo queremos con nosotros siempre e igual otro año en la LEB Oro no le hace daño en su formación. Tiempo tendrá de llegar a la Euroliga, que llegará.

(Entrevista completa en la edición impresa de este miércoles de Diario de Burgos o aquí)