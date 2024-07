La presa natural del río Trueba en Espinosa de los Monteros ha entrado este verano en el listado oficial de zonas de aguas de baño controladas de Castilla y León, mientras continúan en este censo las piscinas naturales del Nela en Villarcayo y la playa del embalse del Ebro, en Arija. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha escuchado algunas de las recomendaciones del Procurador del Común y la presa, con unas aguas de calidad «óptima» según las analíticas que se realizan desde el 15 de junio, pasará el estío sin aseos y sin servicio de salvamento y socorrismo.

Al saber del nuevo censo de zonas de aguas de baño de Castilla y León, el Procurador del Común se dirigió al Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros para recordarle el informe elaborado por esta institución sobre piscinas naturales, playas fluviales, lagos y otras zonas oficiales de baño de la región. Este documento concluyó con una serie de recomendaciones para «incrementar la seguridad de estas áreas y, con ello, mejorar la protección de los derechos de todos los ciudadanos».

El defensor de los derechos de los castellanoleoneses planteó al Consistorio que dote a la zona de la piscina natural de la presa de «equipamiento sanitario e higiénico sanitario para mantener las adecuadas condiciones higiénicas de la zona de baño y su entorno», pero entre los planes a corto plazo del grupo de gobierno no está la instalación de aseos. El teniente alcalde, Luis Román Crespo, explica que «los baños no son obligatorios y, de momento, no nos los planteamos porque la conexión con el saneamiento está muy lejos y habría que hacer mucha obra y mucha inversión para llevarlo hasta la presa».

Aunque admite que no es la mejor solución, el negocio de hostelería cercano al río es el que da solución a esta carencia, de momento. «Nos planteamos instalar unos baños químicos, pero los desechamos porque suelen generar malos olores», explica. Lo que sí se colocaron en la zona el pasado verano fueron unos vestidores para los bañistas.

Tampoco cuenta la presa con servicio de salvamento y socorrismo, como plantea el Procurador del Común, y ante ello el teniente alcalde señala que «no lo podemos mantener, porque somos un municipio de 1.600 habitantes y no tenemos suficiente presupuesto para los dos socorristas que harían falta». Luis Román recuerda que el Consistorio ya cuenta con dos socorristas y dos conserjes en las piscinas artificiales.

Análisis hasta septiembre. Mientras tanto, Espinosa sí cumple otras recomendaciones del Procurador y realiza las analíticas del agua obligatorias del 15 de junio al 15 de septiembre. Ha contratado una empresa que se ocupa de ellas y Sanidad coteja los datos y realiza sus comprobaciones. La calidad del agua es «óptima», presume el teniente alcalde y también se ha incluido a la presa en la aplicación Náyade, del Ministerio de Sanidad, que informa de las zonas de baño de todo el país.

Asimismo, antes del inicio de la etapa estival se realizaron comprobaciones en la zona de baño y se limpió el cauce, del que se sacaron troncos de árboles, así como algunas botellas y otros desperdicios para evitar accidentes. Además de ello, se ha reparado el sistema de riego, que sufría un gran deterioro y «llevaba diez años sin funcionar».

En cuanto a la limpieza, a la que alude también el Procurador del Común, el Consistorio le ha dado «preferencia» y se ha prohibido el tráfico en la calle paralela a la presa. Lo que sí se permite es la entrada de perros, aunque Tomás Quintana plantea que se «prohíba o limite la presencia de animales domésticos» en las zonas de baño.

Las piscinas estrenan instalaciones tras la inversión de 95.500 euros. Las piscinas municipales de Espinosa han estrenado nueva imagen y servicios este verano tras una inversión de 95.569 euros. La playa que rodea los vasos ha estrenado pavimento de baldosa antideslizante y el edificio de aseos y vestuarios, así como la cafetería, nueva imagen. El recinto también ofrece una nueva zona de picnic, donde antes había un espacio en desuso, y pronto se pavimentará el aparcamiento exterior ya con una nueva contratación.