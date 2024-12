Carriedo incluye la energía nuclear en la apuesta de la Junta

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, dio hoy cabida a la energía nuclear en la apuesta del Gobierno autonómico por un mix energético donde "el hidrógeno verde tiene un papel relevante a jugar".

Carriedo respondió de esta manera en la sesión plenaria de hoy a la pregunta realizada por el procurador de Vox Ignacio Sicilia, que cuestionó las medidas que está tomando la Junta para favorecer el desarrollo del hidrógeno en las provincias de la Comunidad y calificó como "errónea" la política energética de Gobierno y Junta, que consideró "un descalabro" porque "no contribuye a garantizar un suministro continuo, eficiente y barato".

Sin embargo, y tras defender esas políticas que hacen que la Comunidad sea "líder en energías renovables", Carriedo pasó a especificar las medidas tomadas por la Junta para favorecer el desarrollo del hidrógeno verde con la constitución del clúster H2CyL para permitir al sector el acceso a un mayor grado de apoyos y al asesoramiento de las empresas para el desarrollo de las potencialidades de esta fuente de energía, según informa Ical.

También apuntó medidas de impulso de partenariado y visibilidad para el sector, la participación de la Junta en una plataforma de especialización inteligente junto a otras 84 regiones europeas, la financiación del proyecto europeo HY2Market con otras 12 zonas y 40 instituciones y empresas de la UE y la participación en diversas manifestaciones de interés, así como en propuestas de planificación de la red de transporte para que sea "más fácil acceder a estas infraestructuras".

En ese sentido, recordó la petición reiterada de la Junta para que se constituya el eje Tordesillas-Valladolid-Palencia-Burgos-Haro para "unir el eje de la ruta de la plata con la conexión desde el País Vasco hacia el Mediterráneo" y dar lugar al consumo en la Comunidad, y concluyó informando sobre la participación "directa" de la Junta en dos proyectos demostrativos: uno en León junto al Ayuntamiento, con una inversión de 7,25 millones de euros para 5MW de producción a través de una planta de electrólisis, y otro similar en la ciudad del medio ambiente de Soria, con una inversión de 6,8 millones para una producción de 2,5MW.

Sin embargo, la respuesta no satisfizo al parlamentario de Vox que planteó la pregunta, Ignacio Sicilia, que además de pedir a la Junta que "no renuncie a la energía nuclear, porque es una torpeza", criticó el "empeño en depender del sol y el viento", cuando "la realidad es que, cuando falta, se dispara el precio de la electricidad".

Sí reconoció Sicilia, no obstante, que el hidrógeno es una "apuesta de futuro a medio-largo plazo", pero pidió que la Junta apoye "proyectos serios" para "alejar la especulación de este tipo de producción, como está pasando en las energías renovables", porque ahora mismo es una energía "cara y no útil, que no permite un buen almacenamiento ni su distribución".

Además, recomendó al Gobierno autonómico que "deje de lado su caciquismo habitual" y se preparen para dotar de agua a estas producciones "sin competir con la ganadería, ni la agricultura, ni la industria, ni el abastecimiento a las poblaciones" porque, de lo contrario, "vamos a tener un verdadero conflicto". "En materia de energía, no nos vuelvan a fallar", concluyó.