La vicepresidenta de la Junta y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aseguró que todos los centros de atención a víctimas de agresiones sexuales 'Atiendo' en las capitales de provincia estarán abiertos antes de finalizar el año tras la apertura de Salamanca, el pasado 25 de noviembre, y Valladolid, hoy jueves. De esta manera, señaló que la administración autonómica cumplirá con el compromiso adquirido con el Ministerio de Igualdad. En este sentido, precisó que en las dos próximas semanas se procederá a la inauguración de los dispositivos para prestar ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género y de agresiones sexuales.

Con motivo de la puesta de largo del centro de Valladolid, ubicado en el Paseo Isabel la Católica, Blanco explicó que los centros de otras provincias están solo pendientes de la llegada del equipamiento y los muebles para proceder a su apertura. Más allá del deber con el Ministerio, la vicepresidenta dejó claro que el compromiso es con las mujeres de Castilla y León y la lucha contra la violencia machista en la Comunidad, con los nuevos recursos, la ampliación de los servicios y la atención que se presta en los Centros de Acción Social (CEAS) de ayuntamientos y diputaciones y la Gerencia de Servicios Sociales pero también con los convenios firmados con los colegios oficiales de psicólogos y abogados y las farmacias.

Los profesionales de estos espacios, que en el caso de Valladolid serán de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones (Adavas), ofrecerán información y atención especializada tanto psicológica como jurídica las 24 horas del día pero también acompañamiento social e incluso alojamiento urgente en situaciones críticas. La idea es que acudan personas que haya sufrido violencia sexual -sea reciente o en el pasado- así como víctimas de violencia de género pero también familiares, allegados y amigos de las mujeres agredidas. Además, se llevarán a cabo acciones de detección, prevención y sensibilización para evitar casos futuros de violencia sexual.

La apertura de los centros de atención a víctimas de agresiones sexuales forma parte de un proyecto financiado con los fondos europeos Next Generation, que ascienden a 12 millones de euros en Castilla y León. La vicepresidenta y consejera manifestó, según recogió la Agencia Ical, que se trata de un proyecto integral, al incluir no solo la compra de los locales sino también el teléfono de atención y la plataforma Atiendo así como el sistema de acogida de la Comunidad y las campañas de sensibilización. En este sentido, Blanco reiteró al Ministerio de Igualdad la necesidad de financiar el mantenimiento de los nuevos centros ubicados en las capitales de provincia. "Lo importante no es ladrillo ni la ubicación física sino el servicio que prestan un conjunto de profesionales que atienden las demandas de las mujeres", aseveró. En definitiva, un recurso más para luchar contra la "lacra" que supone la violencia machista.