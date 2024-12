Se aplaza la vista de desahucio de las exclarisas de Belorado

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca ha acordado aplazar la vista de la demanda de desahucio contra las exclarisas del Monasterio de Belorado, señalada para el jueves 19, al no haber sido capaz de notificársela personalmente a todas las implicadas, según informa la Diócesis de Burgos en un comunicado. En la diligencia «no se indica ninguna alteración con respecto a la fecha del lanzamiento, previsto para el próximo 23 de enero», añade la nota de prensa.

Sí establece que se fijará una nueva vista cuando «se haya procedido al emplazamiento de todas las personas demandadas», esto es, las religiosas excomulgadas. Las 6 mujeres que permanecen dentro del convento de La Bretonera -junto a otras 5 ancianas que la Diócesis considera las únicas que residen legalmente en Belorado- ya recibieron la notificación personal hace semanas pero al parecer faltan las dos compañeras que se encuentran en Orduña y una tercera, que decidió abandonar esta aventura cismática y marcharse a un lugar que no ha trascendido.

Mientras, el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Bilbao ha admitido a trámite otra demanda pero en este caso referente al Monasterio de Derio, también de la comunidad clarisa de Belorado. La misma se dirige «contra cualquier persona que permanezca» allí «sin título legal ni autorización (ignorados ocupantes)» y se establece la posibilidad de una vista previa a la ejecución del lanzamiento (desahucio), que se tiene por solicitada. La parte demandada tendrá 10 días para pronunciarse sobre la pertinencia de celebrar ese acto.

Las clarisas se marcharon del monasterio de Derio a Orduña por motivos poco claros. En un artículo publicado en la web de The New York Times aseguran que detrás de la mudanza no hubo una trama inmobiliaria ni el afán por adquirir nuevas posesiones, sino que estaba el mismo diablo. Hablan de enfermedades, disputas entre ellas, fenómenos extraños durante la noche, como ruidos, risas y objetos que se movían solos entre 2016y 2020. El Arzobispado realizó una investigación de acuerdo al ritual de exorcismos que terminó sin certeza de esos fenómenos.