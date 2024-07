La otra roja que triunfa pero en la cocina

Burgos cuenta con una roja que no triunfa en el fútbol pero sí en la mesa: la cereza de Caderechas. Esta fruta no solo destaca por su dulzura y carnosidad como postre sino que también se ha convertido en un ingrediente versátil que da un plus a un batido, a un cóctel, a un gazpacho o a un salmorejo, que puede acompañar a cualquier plato de carne o pescado o darle un toque inolvidable a una tarta. Lo han demostrado los 15 establecimientos de hostelería que han participado en la iniciativa Días de Cerezas, organizada por el Ayuntamiento de Burgos y la marca de garantía, y lo han comprobado los cientos de burgaleses y turistas que han probado los platos.

En las cocinas ya se llevaba tiempo pensando cómo incorporar este ingrediente local y ayer los paladares más exigentes le pusieron un diez y no quedó ni una ración. . "Nos dieron un palizón. Estuvimos hasta las tres de la mañana trabajando y no quedó nada", aseguró Fernando, cocinero del Épica Gastro Bar, situado en la Plaza Mayor.

A pocos metros, El Soportal ofreció a sus clientes un salmorejo a base de tomates pera y raf, aceite de oliva, pan y cerezas dentro del menú del día. "Ha tenido una gran aceptación y hemos explicado a los clientes el origen del producto", indicó Enrique Seco, cuyo establecimiento participa por segunda vez en esta iniciativa. "Es muy interesante porque sirve para promocionar un producto de kilómetro cero de Burgos entre los turistas".

Aprovechando el calor que hace estos días el Maricastaña, en el paseo del Espolón, también decidió incluir este producto en su gazpacho y no descarta añadirlo también al menú degustación. "Es un producto muy bueno y sirve de excusa para tener un plato diferente", indicó la chef Isabel Álvarez, que fue pionera en incluir ingredientes de proximidad en sus platos.

En El Bosque Encantado, en la calle San Juan, ofrecen un batido de cereza, plátano, grosella y arándano, que a mediodía de ayer hacía la delicias de unos turistas ingleses y brasileños. También se incluyen en su mítica ensalada de frutas y en su tarta de queso. "Nos están dando la enhorabuena por la tarta de queso. Las cerezas en almíbar le han dado un toque especial", indicó Máriam Huertos, quien destacó la "buena organización" del evento.

Y cerezas de postre, aunque en este caso formando parte de una tarta, es la propuesta de La Bóveda, en Cardenal Segura. Junto a estos locales también participan en la iniciativa El Huerto de Roque, La Marmita del Ángel, La Niña, Miradaje's, Paquita Mariví, Lima Café, La Sastrería, Sabores Peruanos Gourmet, Riviera, y Doña Margarita.

Las actividades dentro de la iniciativa Días de Cerezas han culminadp esta mañana con un mercado en el que se venderán diferentes variedades del producto en la Plaza Mayor de 11 a 14 horas por parte de productores, cocina en vivo y talleres infantiles.