La paz impuesta en el seno del proceso de primarias del PSOE de Castilla y León en el Congreso Federal celebrado en Sevilla a principios de mes parece haber saltado por los aires después de que este lunes el ministro de Transportes y líder del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, diese por amortizado a Luis Tudanca y reclamara una renovación al frente de la secretaría general en la Comunidad. Unas palabras que tuvieron réplica desde el bando 'tudanquista' y reabren la guerra entre Ferraz y los seguidores del todavía líder del PSOE autonómico, que sigue sin confirmar si se presentará o no a revalidar el cargo en el proceso que se abrirá a primeros de enero. «Con tantos cargos orgánicos tendrá que dedicarse a cumplirlos bien en vez de intentar hurtar la palabra de los militantes, que son adultos y sabrán tomar la decisión que tienen que tomar», le replicó Diego Moreno, procurador del Partido Socialista por León en las Cortes y fiel a Luis Tudanca, que endureció su crítica al ministro y aseguró que «está más en el partido de hace 25 años que en el actual»: «Quizá no se da cuenta de que las decisiones sobre el liderazgo las toman los militantes con unas primarias, si es el caso».

«Lamento mucho que Óscar Puente quiera influir en lo que tenemos o no tenemos que hacer», insistió Moreno, que pidió «ser respetuosos con el proceso» para «ver cuáles son los candidatos», tras lo que «la palabra la tendrán los militantes a través de su voto». Precisamente, y tras reavivarse el choque entre los 'tudanquistas' y la cúpula del partido, tuvo que salir al paso uno de los nombres que está en todas las quinielas para presentarse al proceso de primarias pero sigue sin dar un paso al frente:Carlos Martínez. «Hay mucha gente detrás que te anima, que te impulsa, que se postula, y en eso estamos ahora mismo», sostuvo el alcalde de Soria, que volvió a llamar a «la unidad» a los militantes de Castilla y León para que exista una única lista de consenso y no sea necesario llegar a un proceso de primarias para elegir al nuevo secretario general del PSOE de Castilla y León.

Martínez aseguró que las conversaciones que se están produciendo en el partido se realizan en un ambiente «sereno y discreto», y reconoció que la reflexión debe ser «conjunta». Además, sobre las declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que apuntó al soriano como su candidato preferido, aunque si dar su nombre, señaló que es un «militante más con un voto», pero le agradeció el reconocimiento personal, informa Ical.

«Primero hay que hablar de proyecto y después de la persona que lo lidere. Sea yo u otro es secundario», recalcó el regidor soriano, para insistir que si finalmente lo hace será por una decisión que adopte él y que no sea impuesta. «No voy a dar un titular respecto a si me lo estoy pensando o no porque no sería responsable por mi parte», resumió Carlos Martínez, que volvió a a aprovechar su intervención para trasladar su «reconocimiento y respeto» al trabajo realizado por el actual secretario autonómico, Luis Tudanca.