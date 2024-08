8 nombres a seguir

Cada verano, las direcciones deportivas de los diferentes clubes de LaLiga trabajan a destajo con el fin de reforzar las plantillas y dejar los deberes hechos al inicio antes del inicio del curso. Gran parte de sus aciertos se deberán al rendimiento que ofrezcan esos futbolistas que aterrizan en un nuevo equipo con ganas de reivindicarse.

Entre estos casos está el de Saúl Ñíguez. El centrocampista ilicitano jugará esta temporada en las filas del Sevilla con el objetivo de volver a mostrar esa versión que impresionó al balompié internacional en el Atlético de Madrid. La apuesta de la entidad hispalense por el jugador de 29 años es clara y será el encargado de llevar la batuta, a las órdenes de Xavier García Pimienta.

Quien también buscará recuperar su cuota de protagonismo es el neerlandés Donny van de Beek. El de Nijkerkerveen es un auténtico 'pelotero' al que las lesiones y la falta de consistencia en la élite le han alejado del primer escalafón continental.

Manchester United, Everton, Eintracht... y ahora Girona. Su estado físico es una incógnita, pero pocos escenarios hay mejores que el cuadro gerundense para poder brillar de nuevo con fuerza. Aquel 'muchacho' que sobresalió en el Ajax, que incluso estuvo cerca de jugar en el Real Madrid, tiene una nueva oportunidad. A saber si la última. Pero si alguien puede recuperarlo para la causa, será su nuevo técnico, Míchel. El preparador madrileño ya ha demostrado su capacidad para sacar lo mejor de grandes talentos.

Quien también es experto en 'exprimir todo el jugo' de sus futbolistas es Marcelino García Toral. El técnico del Villarreal tendrá también a otro exintegrante del Manchester United en su plantilla, aunque bastante más joven que Van de Beek en su caso: Willy Kambwala.

El defensa central franco-congoleño, a sus 19 años, es un 'melón por abrir' y que cuenta con unas condiciones idóneas para la élite. A su 1,92 metros de altura, su capacidad para desempeñar varias posiciones en la zaga es todo un aval para el técnico asturiano y para el club 'groguet', caracterizado por su capacidad para desarrollar jóvenes promesas.

Esa misma política es la que ha seguido la Real Sociedad en los últimos tiempos y que este verano se ha visto reforzada con la llegada del croata Luka Sucic. Nacido en 2002, el balcánico está llamado a hacerse un hueco en la medular de un cuadro 'txuri-urdin' que todavía debe afrontar el futuro de dos figuras clave como Martín Zubimendi y Mikel Merino.

La entidad donostiarra no dudó en apostar por un futbolista que cuenta con experiencia en la Liga de Campeones y que finalizaba contrato el próximo año. Su excelente manejo de la pierna izquierda, unido a su gran técnica con el esférico, le convierten en uno de los futbolistas a seguir de cara a esta temporada 2024-25.

Otro jugador que estará en boca de muchos es Álvaro Djaló, la gran incorporación del Athletic Club en este mercado de fichajes. Un extremo atlético, con recorrido por la banda y que viene de cuajar un notable curso en el Braga portugués, con dos goles anotados en la Champions. El atacante criado en Vizcaya aportará 'savia nueva' a un equipo que aspirará a pelear por entrar en competiciones europeas.

Caras conocidas

Dentro del apartado de incorporaciones también hay varios 'regresos' a LaLiga, ambos en forma de cesión, como son los de Borja Iglesias (Celta) y Bryan Zaragoza (Osasuna).

El primero vuelve a casa después de un breve periplo en el Bayer Leverkusen alemán la anterior campaña y tras una notable etapa en el Betis que incluso le valió para ser convocado con la selección española en 2022.

Aunque lo cierto es que el ariete nacido en Santiago de Compostela deberá dar un paso al frente en el ataque del conjunto celeste, que sigue dependiendo del rendimiento de un Iago Aspas que sigue siendo un seguro de vida, pero que ya cuenta con 37 años de edad. Si el bloque gallego no quiere volver a sufrir el 'calor' del descenso como ocurrió hace unos meses, Iglesias tendrá que acercarse más a lo mostrado en sus campañas en el Zaragoza o en los primeros años con el cuadro verdiblanco.

Su trayectoria reciente también se asemeja bastante a la vivida por Bryan Zaragoza. El extremo buscará en Pamplona el acomodo que no ha encontrado en las filas del Bayern de Múnich. Su inadaptación al equipo germano le ha pasado factura y será en Osasuna donde buscará un mayor tiempo de juego. El atacante será uno de los alicientes del primer proyecto 'post-Arrasate'. Ya fue uno de los nombres propios de LaLiga la pasada temporada cuando militaba en el Granada. Ahora, su reto será demostrar que aquella irrupción no fue efímera y que el Sadar pueda disfrutar de la verticalidad de uno de los futbolistas más desequilibrantes del panorama nacional.

El fichaje anhelado

Cierra esta lista Juan Diego Molina 'Stoichkov', un viejo anhelo del Deportivo Alavés en los últimos tiempos que se ha hecho realidad. Los 'babazorros' podrán contar con un jugador de una alta productividad contrastada, capaz de actuar tanto por banda como en el centro del ataque, en la Segunda División y al que, a sus 30 años, le llega su gran oportunidad en la máxima categoría.

Diego Llorente (Betis), Ilaix Moriba (Celta) o Alejandro Francés (Girona) son otros nombres a tener en cuenta de cara a una temporada que se avecina apasionante.

Saúl Ñíguez. Sevilla

El ilicitano, tras un final de etapa convulso en el Atlético de Madrid, es la gran incorporación de un Sevilla que aspira a volver a estar en la pelea por los puestos europeos. Saúl Ñíguez aportará al conjunto de García Pimienta recorrido, llegada y polivalencia en la medular. Aquel futbolista que llegó a convertirse en uno de los jugadores más destacados del continente (su valor de mercado llegó a alcanzar los 90 millones de euros) busca reivindicarse. ¿El objetivo? Recuperar su mejor versión. Si lo consigue, el cuadro hispalense subirá enteros.

Luka Sucic. Real Sociedad

La 'factoría de los Balcanes' no deja de producir futbolistas caracterizados por su técnica y exquisito trato de balón. Uno de ellos es Luka Sucic. El croata reforzará la sala de máquinas de una Real Sociedad que sabe lo que es moldear a buenos mediocentros. El jugador nacido en la localidad austriaca de Linz, a sus 21 años, buscará hacerse un hueco en el balompié español tras cuajar una buena campaña en las filas del Salzburgo. Llega al cuadro vasco por solo 10 millones, pues finalizaba contrato con la escuadra centroeuropea el próximo verano.

Álvaro Djaló. Athletic Club

Djaló aterriza en San Mamés con la vitola de ser un jugador hábil con el esférico, con buen regate y directo a la hora de encarar hacia la portería rival. Cualidades que casan a la perfección con los hermanos Williams, que apuntan a ser sus compañeros en la parcela ofensiva durante gran parte de esta campaña. Su notable temporada en el Braga no ha pasado desapercibida para el conjunto rojiblanco, que se ha hecho con los servicios de un jugador que asegura presente y futuro al cuadro 'athlectizale'. Su polivalencia también es un valor añadido.

J.D. Molina 'Stoichkov'. Alavés

A sus 30 años, el de San Roque vivirá por primera vez la experiencia de jugar en Primera División. Es la recompensa a un notable desempeño en la categoría de plata en las últimas temporadas. Juan Diego Molina, conocido como 'Stoickhov', sobresalió la pasada temporada en el Eibar, hasta el punto de convertirse en uno de los jugadores más destacados de la competición. 12 goles anotados y siete asistencias tuvieron la culpa. Ahora, espera trasladar su polivalencia y capacidad para generar tantos en el ecosistema de Luis García Plaza.

Bryan Zaragoza. Osasuna

Bryan Zaragoza se ha convertido en una de las incorporaciones más destacadas de LaLiga. Tras una etapa con más sombras que luces en el Bayern de Múnich, el malagueño recala cedido en Pamplona, donde tratará de encontrar la continuidad que le ha faltado en el equipo de Baviera. Su gran tren inferior le permite ser un jugador imprevisible para las defensas rivales. A ello se unen grandes dosis de talento para conseguir levantar a la grada. A priori, será uno de los futbolistas a tener en cuenta en el cuadro 'rojillo' de cara a este curso.

Willy Kambwala. Villarreal

Willy Kambwala aportará músculo, poderío físico y contundencia en el juego aéreo. A sus 19 años, el defensa franco-congoleño es todavía un futbolista que debe consolidarse en la élite. Aunque en pocos lugares encontrará un escenario mejor para relucir sus cualidades como el Villarreal. Formado deportivamente en Carrington, en las filas del Manchester United, ya sabe lo que es estrenarse con los 'Red Devils'. El zaguero disputó hasta 10 encuentros bajo las órdenes de Erik Ten Hag. Ahora, tratará de ganarse la confianza de Marcelino.

Borja Iglesias. Celta

Otro viejo conocido regresa al campeonato español. Borja Iglesias está de vuelta y lo hará en el Celta, su casa, donde buscará ganarse un hueco en el corazón de la hinchada de Balaídos a base de goles. Reciente campeón de la Bundesliga y de la Pokal alemana con el Leverkusen, su fichaje supondrá un soplo de aire fresco a una delantera necesitada de certezas. Y 'el panda', pese a que su último curso no ha sido de lo más destacado, ya ha demostrado en el pasado que puede ser una opción de garantías para el ataque 'celeste' de cara a esta campaña.

Donny van de Beek. Girona

El neerlandés puede ser una de las grandes revelaciones de LaLiga. Muchos esperan ver en el nuevo jugador del Girona a aquel futbolista que impresionó en las filas de aquel Ajax semifinalista de la Liga de Campeones en 2019. Los problemas físicos han sido su principal hándicap a la hora de poder mostrar su talento y creatividad sobre el terreno de juego. El Girona y Míchel apuestan por un mediocentro ofensivo que afrontará una nueva reválida, tras un carrusel de experiencias no muy fructíferas en el Manchester United, Everton y Eintracht.