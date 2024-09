El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha presentado este lunes ante el Tribunal Constitucional el recurso de contra la ley de amnistía, junto a las recusaciones de los magistrados Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez, "por su pública y notoria vinculación con el PSOE", lo que les "inhabilita", según la presidenta madrileña, "para enjuiciar la constitucionalidad" de esta norma.

Así lo ha avanzado Díaz Ayuso en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde ha cargado contra esta ley "escrita al dictado de los que trataron de dar un golpe de Estado en Cataluña, arbitraria y obscenamente inconstitucional".

Según Díaz Ayuso, esta norma "supone otro paso más" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "en su operación de la destrucción del Estado de Derecho para seguir en el poder por la mínima".

Tras el aval solicitado en el mes de junio a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, el Gobierno madrileño ha presentado el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía en la estrategia conjunta liderada por Génova a la que se han sumado las 11 autonomías gobernadas por el PP.

"Ni en el PP ni en la Comunidad de Madrid íbamos a quedarnos de brazos cruzados ante el mayor acto de corrupción política de la historia de nuestra democracia. Una ley escrita al dictado de los que trataron de dar un golpe de Estado en Cataluña", ha expresado la dirigente madrileña.

También ha anunciado que el Gobierno de la Comunidad ha presentado las recusaciones de los magistrados del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez, entre otras razones, "por su pública y notoria vinculación con el PSOE, partido que presentó solo la amnistía, lo que les inhabilita para enjuiciar la constitucionalidad de esta ley".

Y ha añadido que este es el motivo por el que el exministro Campo "ha pedido abstenerse del debate que se va a mantener este martes" sobre la norma.

"Como ya avisé, haremos todo lo que está en nuestra mano para que no puedan atropellar nuestra Constitución y hundir a España", ha zanjado.

Díaz Ayuso ha señalado que en la tramitación parlamentaria de esta ley, además, "se han infringido preceptos de la Constitución y del Reglamento del Congreso de los Diputados y esto ha dado como resultado una reforma encubierta de la Constitución Española", al que, según la presidenta madrileña, no sucede "ni en las dictaduras".

Cantabria presenta el recurso ante el Tribunal Constitucional

Por otro lado, el Parlamento de Cantabria ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía porque, a su juicio, "vulnera el principio de igualdad entre los españoles".

Así lo ha informado este lunes en rueda de prensa la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, que ha explicado que en el recurso se pide que se anule todo el texto de esta ley orgánica.

Una decisión, ha recordado González Revuelta, que cuenta con el apoyo "unánime" de la Cámara cántabra, a excepción del Grupo Socialista -Vox votó a favor y PRC se abstuvo de la PNL del PP-; y "democráticamente responde también al sentir de la mayoría de los ciudadanos de Cantabria".

Se trata de la segunda vez en la historia del Parlamento que éste presenta un recurso de inconstitucionalidad, lo que evidencia, según su presidenta, la "excepcionalidad" y la "trascendencia" que tiene esta decisión.

Según ha señalado González Revuelta, que confía en que el recurso sea admitido a trámite, "la Constitución prohíbe, literalmente, los indultos generales y la Ley de Amnistía tiene todos los elementos".

Asimismo, ha recordado que el Gobierno de Cantabria también ha manifestado públicamente que va a presentar un recurso de inconstitucionalidad.

"Con este recurso que se ha presentado se quiere defender la igualdad de los cántabros y frenar el abuso que supone esta ley. Una ley que entendemos que no cierra heridas, que no deja atrás una etapa, que no supera ningún conflicto, sino que lo perpetúa", ha valorado.