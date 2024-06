El mejor 'Disfrutar'

No podía tener un nombre más sugerente: Disfrutar. Porque de eso se trata cuando se traspasa el umbral de su puerta, de recrearse en el hedonismo de la mejor gastronomía, la los cocineros Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas. Este trío de discípulos de El Bulli culminó ayer en Las Vegas un año de gracia en el que, tras obtener la tercera estrella Michelin y ser Premio Nacional de Gastronomía 2023, se alzaron con el número uno en la lista The World's 50 Best Restaurants.

El restaurante barcelonés se situó, además, en el reducido olimpo de establecimientos españoles que han encabezado el prestigioso ranking, que ocuparon El Bulli -en cinco ocasiones, 2002, 2006, 2007, 2008 y 2009- y El Celler de Can Roca, de los hermanos Roca, que también recibieron esta distinción en 2013 y 2015.

Xatruch, Castro y Casañas, «tres cocineros, tres amigos», como ellos mismos se consideran, estuvieron durante 15 años trabajando en El Bulli hasta que en 2012 decidieron abrir Compartir Cadaqués, y dos años más tarde Disfrutar, en Barcelona, donde trabajan ahora mismo más de 40 personas.

El ascenso de Disfrutar en la lista The 50 Best ha sido vertiginoso en los últimos años, desde el puesto número 18 con el que se estrenaron en 2018 al número nueve en la edición de 2019, quintos en 2021, terceros en la edición de 2022 y segundos en 2023.

Al subir al escenario de la gala, Oriol Castro confesó que ha sido «un momento mágico» porque no se lo esperaban a pesar de que todas las quinielas apuntaban a ellos como nuevos número uno: «Hasta el último segundo hemos mantenido esta emoción y lo recordaremos toda la vida». Castro se referió a todos los compañeros de oficio de esta lista, que «hacen cada uno su proyecto, y cada uno aporta su granito de arena para construir esta gran gastronomía mundial».

Mateu Casañas recordó, por su parte: «Cuando comenzamos hace 10 años ninguno de los tres podía imaginar que llegaríamos hasta aquí» y agregó que este oficio «requiere muchas horas, pero también aporta una cosa muy bonita, el poder hacer felices a muchas personas».

Por otro lado, el vasco Asador Etxebarri de Bittor Arginzoniz, se situó en el segundo escalón tras subir dos plazas, mientras que completó el podio el local francés Table by Bruno Verjus, ubicado en París. DiverXO, de Dabiz Muñoz, cedió una plaza y se situó en el cuarto puesto, mientras Quique Dacosta alcanza el 14 y Elkano de Aitor Aguerri en Guetaria (Guipúzcoa) cedió a la plaza 28.