Eva García ha podido hablar más alto, pero no más claro: «Ahora no tengo trabajo, pero antes sí. Me ayudó a madurar, a conocer gente y a pensar en mi futuro. Empresarios, tenéis que seguir pensando en nosotros. ¡Aquí estoy yo!». A la risa ha seguido el aplauso, más que sonoro, pero es de esperar que esta usuaria del Centro de Promoción de la Autonomía Personal de Down Burgos, que ha hablado en nombre de sus compañeros en la gala en la que la entidad agradece el apoyo del empresariado burgalés, no pase otro año sin un empleo en el que evidenciar algo tantas veces repetido ayer: que la diversidad y la inclusión aportan valor añadido a la sociedad.

Down Burgos ha reunido al Club de Empresarios Estela en la décimo octava edición de una fiesta que agradece, sí, pero también sirve de trampolín para que sus usuarios alcancen mediante el trabajo la autonomía que persigue la entidad desde su fundación. Ahora tiene a 15 usuarios con trabajo y trece de ellos con contrato indefinido. «Las cifras no son malas, pero sí mejorables», ha dicho el presidente de la patronal burgalesa, Miguel Ángel Benavente, quien ha vuelto a emocionarse en su intervención:«Tener al lado a una persona con síndrome de Down nos hace crecer, aprender de inteligencia emocional, de resiliencia y a descubrir la belleza de la diferencia».

La gala premiaba a los incondicionales de este club que construye oportunidades: Burger King -«afianza nuestra apuesta por ser empresa comprometida con la inclusión»-; CaixaBank -«Laura lleva 18 años con nosotros y no tenemos más que agradecimiento»-;Carrefour - «la perspectiva y la habilidad de Olga por ver el mundo de una manera diferente nos recuerda la importancia de la diversidad»-;FAE; Grupo Cropu - «Alejandro es lo mejor que nos ha pasado: hace mucho y bien»-; Hotel Landa, que recibe premio por partida doble al incorporar a su plantilla al segundo trabajador con trisomía 21 -«no solo hace a nuestra firma más inclusiva, sino más fuerte»-; Inmobiliaria San Pablo -«es aprendizaje mutuo y la confirmación de un compromiso que va más allá de lo empresarial»-; Obramat - «para nosotros es importante construir un entorno más justo, inclusivo y lleno de oportunidades para todos»-; Telepizza, que ya suma tres trabajadores con copia extra del cromosoma 21 -«el premio es para ellos, siempre con su sonrisa y dispuestos a dar el 100%»- y el triple galardón para la UBU, GlaxoSmithKline y Fundación Adecco. A estos 'fijos' se suman el Ayuntamiento y la Diputación, pero el Club Estela celebró ayer la incorporación de Pepsico a su club. Y la portavoz de la firma ayer, Ángela Yárritu, aseguró que «estamos felices, porque creemos en la importancia de la diversidad y la inclusión en el trabajo. Nos permite crecer y aprender».

Pero la gala anual de Down Burgos, que ha presentado la directora de Informativos de La 8 Burgos, Lydia Sainz-Maza, es, también, ocasión para reconocer la valía de otras organizaciones o personas con los «premios especiales»; en esta ocasión los galardonados han sido el gerente del grupo Hoteles Corona, Juan Carlos Barriocanal, por su apoyo constante a la entidad -«pocas cosas pueden satisfacer tanto como contribuir a hacer mejor esta sociedad»-; la jugadora de bádminton Carolina Marín -quien no pudo acudir- y la Policía Nacional. El comisario, Jesús Nogales, ha agradecido el distintivo y ha afirmado que «la inclusión laboral es algo fundamental y un derecho, pero nosotros contribuimos a generar espacios seguros. Y los ciudadanos con síndrome de Down nos devuelven mucho más de lo que les damos».

La fiesta suele terminar con un aperitivo que, en esta edición, se ha suprimido para donar el importe a Cruz Roja y a las personas afectadas por la dana. La solidaridad es un valor inherente a Down Burgos, que destaca en todas sus actividades.Y esta semana con más fuerza de lo habitual. Quizá por eso el discurso de la alcaldesa, Cristina Ayala, el último, ha sido el único que no ha recibido aplausos.