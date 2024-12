El problema de transporte con el que se encuentran algunas mujeres que viven en los pueblos y que estarían dispuestas a trabajar para cubrir la demanda de ayuda domiciliaria en su comarca puso a Adecoar sobre la pista para tratar de mejorar la movilidad en las zonas rurales, en concreto en su ámbito de actuación. Meses de trabajo después ve la luz Arlanzaapp, una aplicación para teléfono móvil que permite conectar a las personas del entorno para que puedan compartir trayectos cortos en vehículo.

A través de este sistema, como explica la gerente de este grupo de acción local, Cristina Merino, tratan de ofrecer una solución «lo más sencilla posible» en cuanto a su manejo y funcionamiento para que a su vez sea accesible a toda la población. «Basta con descargarte la aplicación en el móvil y registrarte. A partir de ahí puedes publicar tu viaje como conductor para ofrecerlo o puedes buscar el trayecto que desees hacer como pasajero», explica Merino, que recuerda que ya está operativa tanto para Android como iOS.

En cuanto a su uso, esta app de viajes compartidos permite a los usuarios únicamente contactar. «Facilitamos que puedan comunicarse. Nosotros nos quedamos al margen de cualquier transacción económica. Serán ellos después los que establezcan o no los condicionantes del viaje», relata Merino, que explica que en su desarrollo están protegidos los datos personales de los usuarios. «Solo aparece el nombre, aunque la aplicación también contempla la posibilidad de un chat. En ese espacio ya deciden ellos si se intercambian o no los teléfonos u otra información».

Respecto a su diseño han buscado que los trayectos que se proponen no sean lineales. «Que no cubran solo un punto de salida y llegada, sino que también contemplen lugares intermedios o que estén de paso», cuenta Merino, que recuerda que igualmente queda registrada en la aplicación la posibilidad de contratar el servicio de alguno de los taxistas que trabajan en la comarca. «Aparecen publicitados. Lógicamente no vamos a hacer competencia a un sector privado que es tan necesario que siga existiendo».

Aunque seguro que el trayecto «más recurrente» es de Lerma a la capital, desde Adecoar quieren poner el foco «en los traslados cortos entre los pueblos pequeños de la comarca». Su ámbito de alcance comprende 116 núcleos de población y más de 20.000 habitantes, y la app va destinada, fundamentalmente, a todos aquellos que no disponen de un medio de transporte individual. «Pueden ser adolescentes o personas mayores que ya no conducen o no cuentan con carnet. No queremos que el transporte sea un obstáculo que les lleve a abandonar su pueblo», relata la gerente de Adecoar, que incide en la parte de donde surgió el proyecto: que esas mujeres que quieren trabajar atendiendo a los mayores tengan facilidad de movilidad para hacerlo y que esos mayores puedan estar atendidos.

Difusión y formación. Una vez diseñada y lanzada el trabajo de Adecoar se centrará ahora en su difusión y en la explicación de su funcionamiento entre los usuarios, algo que será de forma muy directa, «casi cuerpo a cuerpo», para que llegue a todos los rincones de la comarca, donde la red de transporte colectivo no alcanza a las localidades más pequeñas. Por eso, además de carteles, folletos, placas informativas y campañas en las redes sociales realizarán reuniones en los pueblos para mostrar la app a los vecinos.

Adecoar ha podido desarrollar esta iniciativa gracias a una subvención de 18.660 euros de la consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, y el Fondo de Cohesión Territorial, a través de una convocatoria de ayudas destinadas a financiar proyectos de dinamización demográfica. Además de la movilidad cubre otros objetivos, como acercar a las personas a entornos digitales o fomentar prácticas medioambientales sostenibles.