El Real Madrid anuncia el fichaje de Serge Ibaka

Serge Ibaka, nuevo fichaje del Real Madrid para la próxima temporada, aseguró este viernes, en declaraciones a los medios del club blanco, que se siente muy feliz de volver al que un día fue su equipo y dijo que para él será como "volver a casa".

Ibaka ya formó parte del Real Madrid en 2011 cedido por el Oklahoma City Thunder de la NBA. Más de una década después, procedente del Bayern Múnich, volverá a vestir la camiseta blanca tras firmar por una temporada. El pivot, de 34 años, se mostró muy contento por volver a la entidad presidida por Florentino Pérez.

"Para mí es como volver a casa. Tengo muchas ganas, ya sé cómo es jugar aquí. Tengo muchas ganas de volver a llevar esta camiseta y estar con ellos", declaró.

Además, habló sobre cómo está trece años después de su salida del Real Madrid, y declaró que físicamente ha cambiado y que su nivel de juego ha mejorado muchísimo: "Es la diferencia entre el Ibaka de ahora y el de antes. Mi labor siempre ha sido defensiva, desde el principio de mi carrera, pero ahora he mejorado mucho en ataque. Puedo aportar también mi experiencia, porque llevo jugando al baloncesto profesional desde hace 18 años", explicó.

Ahora, formará pareja de pivots con Walter Tavares, y resaltó que con la mentalidad defensiva del jugador caboverdiano y con su presencia en el campo, pueden formar un dúo "muy importante y fuerte" en Europa.

"Yo estoy aquí para ganar. He venido porque aquí, con el Real Madrid, tengo la posibilidad de ganar y es lo que quiero, lo que me gusta. Me gusta esa presión de un equipo que ya está acostumbrado a ganar. Siempre, cada año, el equipo va a intentar ganar ye so me gusta", agregó.

Sobre cómo será trabajar junto al entrenador Chus Mateo, recordó que es un técnico al que conoce desde hace tiempo con un estilo que le "encanta".

"He visto cómo está jugando el equipo en los últimos años y tengo muchas ganas de trabajar con él", apuntó.

Por último, lanzó un mensaje a la afición del Real Madrid: "Hola madridistas, soy Serge IbaKa. Aquí estoy ya, en casa. Tengo muchas ganas de estar con ustedes pronto", culminó.