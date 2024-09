El ministro de Exteriores de Ucrania presenta su dimisión

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha presentado este miércoles su dimisión, tal y como ha especificado el presidente del Parlamento del país, Ruslan Stefanchuk, apenas un día después de que el portavoz del partido del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunciara que estaba prevista una remodelación del Ejecutivo.

"La Rada Suprema de Ucrania ha recibido un comunicado del ministro de Exteriores, Dimitro Kuleba, sobre su dimisión", ha dicho Stefanchuk en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook. "La petición será considerada en uno de las próximas sesiones plenarias", ha manifestado, sin que Kuleba se haya pronunciado por ahora.

El portavoz del bloque parlamentario del partido Servidor del Pueblo, David Arajamia, recalcó el martes que estaba previsto para esta semana "un importante cambio" en el seno del Ejecutivo y adelantó que "más del 50 por ciento de la plantilla del Consejo de Ministros sufrirá cambios".

El propio Stefanchuk especificó poco después que las carteras afectadas serían las de Justicia, Industrias Estratégicas y Media Ambiente, si bien algunos medios indicaron además que se estaba sopesando la salida de Kuleba, con el viceministro de Exteriores, Andri Sibiga, como favorito para reemplazarle, tal y como informó la agencia ucraniana de noticias UNIAN.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha recalcado este mismo miércoles que los posibles cambios al Gobierno de Ucrania no tendrán impacto alguno sobre la posibilidad de retomar un proceso de negociaciones con Kiev para poner fin a la guerra.

"No, no afectará a nada. No tiene nada que ver con las posibilidades de un proceso de negociaciones", ha señalado, ante la ausencia de contactos entre las partes para poner fin al conflicto, desatado por la orden de invasión dictada en febrero de 2022 por el presidente ruso, Vladimir Putin.

Así, Peskov ha destacado que el presidente "ha tenido una agenda ocupada durante los últimos días", en aparente referencia a su viaje oficial a Mongolia, y que Moscú "no ha tenido muchas oportunidades" para seguir de cerca el tema. "Desde luego, recopilamos cuidadosamente toda la información", ha sostenido.

En este sentido, ha sostenido además que "el nivel de implicación de Estados Unidos en el conflicto en torno a Ucrania aumenta constantemente" y que "en estos momentos no hay motivos para asumir que llegará a algún limite o que no irá más allá", según la agencia rusa de noticias Interfax.

La nueva remodelación tendrá lugar en uno de los peores momentos del conflicto en lo que va de año, con las fuerzas rusas retomando su ofensiva sobre las instalaciones energéticas, en vísperas del invierno, y tras uno de los más mortíferos ataques de los últimos meses, el de este martes en Poltava, en el noreste de Ucrania, que ha dejado al menos medio centenar de muertos.