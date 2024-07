14 festivales para un verano lleno de música

Son mucho más que música en directo. Es compartir la pasión por un grupo. Es divertirse sin mirar el reloj. Es acampar con los amigos con la única urgencia de llegar pronto a la zona de conciertos para coger un buen sitio. Ir de festival es vivir intensamente unos días para guardar en la memoria una canción vinculada para siempre a esa sensación de felicidad experimentada durante una actuación. Y Castilla y León es una comunidad de festivales. Al menos hay catorce a lo largo de este verano y julio es el mes en el que se concentra una mayor oferta.

No hay tendencia o gusto musical que no esté recogido en estos festivales. Los roqueros pueden apostar por un festival que rinde culto al motor como es el Motorbeach Festival que se hará este año en Vinuesa, en Soria. También está Soria Rock que tendrá a Koma y el Abeja Rock, que contará con este grupo y con Boikot, entre otros, en Béjar, Salamanca.

Castilla y León escuchará blues de la mano de Bobby Rush, que recibió este año su tercer Grammy y podrá disfrutar del indie con Viva Suecia en Planeta Sound en Ponferrada. Y el funk viene de la mano de Nik West en 'Enclave de Agua' en Soria. El reggae, en el festival de Reggaeboa en el Bierzo. Y para ofrecer un poco de todo está el Sonorama Ribera 2024 con más de 150 artistas en el cartel. Destacan Luz Casal o Coque Malla, además de bandas, como Dani Fernández, Ladilla Rusa o Despistaos, que se suman a Álvaro de Luna, Hombres G, Mikel Izal, Rayden, Rozalén o Sidecars. Además, será el escenario de la celebración de los 30 años del álbum 'Super 8' de Los Planetas.

Por otro lado, hay festivales que tienen un marcado carácter reivindicativo, como el Boina Fest, un proyecto con 10 años de trayectoria que lucha contra la despoblación de Arenillas, un pueblo de Soria. Y el festival Músicos en la Naturaleza, que por realizarse en un entorno natural no puede incrementar sus espectadores, pero regresa un año más y con un cartel con Estopa al frente.

Además, para despedir el verano, ya a finales de septiembre, está Cosquín Rock, el festival que reunirá al DJ Steve Aoki, Hombres G, Arde Bogotá y Gipsy Kings. Lo bueno de muchos de estos eventos es que tienen en cuenta a grupos castellanos y leones para sus carteles y permiten al público disfrutar y bailar también con el talento local.

Motorbeach Festival Vinuesa (Soria) - Del 11 al 14 de julio

Cuenta con un cartel formado tanto por artistas consagrados, como por talentos emergentes. Los grupos que subirán al escenario son: Nashville Pussy, The Nomads, los Deltonos, Dr. Feelgoog, Mad Sin, The Neatbeats, Loco sound of teppaz, King Salami and the Cumberland Three, entre otros. Entre los 35 y 45 euros cada día y 65 euros el abono

El milanito Zaratán (Valladolid) - Del 12 al 14 de julio

Va a contar con actuaciones de artistas de primer nivel, como Celtas Cortos, Siloé, Danza Invisible (Javier Ojeda), Ars Amandi, Pepe Bao & Tomasito con Los Majaretas del Planeta, Rock con Ñ, Track Dogs, Óscar de Rivera e Imperativo legal. El Milanito se ha consolidado como un evento en el que se dan cita las mejores cervezas artesanas, la música en directo y la gastronomía. Entre los 10 y 35 euros

Festival Internacional de Blues Béjar (Salamanca) - Del 12 al 13 de julio

Es la edición número 25 y para celebrarlo ha reunido un cartel de estrellas. Estará la leyenda del blues Bobby Rush, reciente ganador este 2024 de su tercer premio Grammy. Devon Allman Project ofrecerán en Béjar su único concierto en España y se suman The Band Of Friends, Cedric Burnside y Robbin Kapsalis. 37 euros por día y los abonos anticipados a 65 euros

Planeta Sound Ponferrada (León) - Del 12 al 14 de julio

Viva Suecia será la cabeza de cartel. Junto a la banda indie estarán Sidercars, Depedro, Carmen 113, Dani Fernández, La La Love You y La Casa Azul. Así, como tocarán Sienna, Pipiolas, Merino y Pandorado. Además, la tanda de dj's la componen Mediocre Dj, Indie Cool Dj y Dani Argü Dj. 50 euros por día y los abonos entre 70 y 110

Fiestizaje Villafranca del Bierzo (León) - Del 19 al 21 de julio

Es un evento gratuito, musical y cultural que surge en 2004 aprovechando el privilegiado emplazamiento de esta localidad. Estarán en el cartel: Nino y Balihas, Rafa Albura, Chapamama Crew, Mx Vinyl Sound y La cuerda Floja. Gratuito

Soria Rock Soria - Del 19 al 20 de julio

Cuenta con los grupos más destacados del panorama nacional el primer día y una sesión con representantes locales el sábado. Koma, Segismundo Toxicómano, Narco y Laura DSK estarán el sábado. Los grupos que podrán escucharse en la plaza serán Metal Barbies, Arima, Nervio y Sozzled. Entre los 29 y los 39 euros

Músicos en la Naturaleza Hoyos del Espino (Ávila) - 20 de julio

El festival regresa superando las dificultades y es que había el temor de que tantos festivales y el caché de los artistas hicieran imposible su convocatoria, pues al estar en un entorno natural, no se puede incrementar el número de espectadores y los ingresos son limitados. No obstante, este año tocarán Estopa, Kiko Veneno y Muchachito Bombo Inferno. 55 euros

Enclave de Agua Soria - Del 25 al 27 de julio

Nik West es la gran estrella de este año. Contará con grandes bandas internacionales, con música nacional y grupos sorianos que compartirán distintos espacios. Gratuito

Reggaeboa Festival Balboa (El bierzo, León) - Del 26 al 28 de julio

Regresa con su 13 edición para que los asistentes puedan disfrutar de un entorno natural con un cartel de artistas nacionales e internacionales que ofrecerán una amplia gama de sonidos, desde el ska o rocksteady hasta el reggae o el rap. Estarán en el escenario: Eek-a-Mouse & The Ligerians; Skarra Mucci; Natty Bo & Soweto; Emeterians & Forward Ever Band; Payoh Soulrebel & The Rootskank; Ricky Hombre Libre; Sumerr; y Chalart58 & Matah. Entre 15 y 35 euros y los abonos entre 55 y 65

Abeja Rock Béjar (Salamanca) - Del 2 al 3 de agosto

Es el festival benéfico reparte entre entidades sociales el dinero que se recauda de los conciertos. En esta nueva edición cuenta con Koma, Boikot, Lendakaris Muertos, Def Con Dos, Kaos Etíliko, No Konforme, Manifa, Ruido del bueno, Sinaia, Bourbon Kings, Catalina Grande Piñón Pequeño y el grupo local Diazepam. 38,5 euros

Sonorama Ribera Aranda de Duero (Burgos) - Del 7 al 11 de agosto

Más de 150 artistas van a participar en este gran espectáculo. Destacan clásicos del pop y del rock, como Luz Casal, YSY A, Coque Malla, Sen Senra, Karavana o La Casa Azul, y bandas actuales, como Dani Fernández, Ladilla Rusa, Marwan, Karavana, Recycled J, Despistaos, Miranda!, Samuraï, Valeria Castro, Carlos Ares, Califato ¾ o Besmaya. También se podrá ver a Álvaro de Luna, Juancho Marqués, Hombres G, Maikel Delacalle, Mikel Izal, Natos y Waor, Queralt Lahoz, Rayden, Rozalén, Shego, Shinova o Sidecars, y el concierto especial de Los Planetas que celebrarán el 30 aniversario del álbum Super 8.

De 35 a 45 euros por día

Boina Fest Arenillas (Soria) - 10 de agosto

Cumple 10 años luchando contra la despoblación de Arenillas. Subirán al escenario El tío careta, La Churry, Dj unexpected y Lawawa. También habrá artistas seleccionados de la España vaciada, como Oktopussy (Segovia), Makaú (Soria), La Cosecha (Burgos) y L´Asia & Mendas del Cierzo (Castellón). Gratuito

Ebrovisión Miranda del Ebro (Burgos) - 10 de agosto

El festival cuenta con Arde Bogorá, CHK CHK CHK, Miles Kane, Iván Ferreiro, Maika Makovski, Mikel Erentxu, Sprints, Veintinuo, Shego, Camellos, La Paloma, Medalla, Repion Aiko El grupo, Bum Motinos Club, Cala Vento y Caballo Prieto Azabache. 40 euros las entradas cada día y el bono son 70 euros

Cosquín Rock Valladolid - 28 de septiembre

El festival internacional aterriza en Valladolid y presenta un atractivo cartel con Steve Aoki, Arde Bogotá, Crystal Fighters, Hombres G, Gipsy Kings, Arizona Baby, Nafta y Ciro y los Persas, entre otros, sumando una programación paralela con el vino. 6o euros entrada general y 100 euros la VIP