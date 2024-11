Las condiciones que ha empezado a imponer el Ejército para renovar la condición de socios a los usuarios de la Deportiva Militar está provocando un atasco considerable en organismos como la oficina municipal del Padrón y en el Registro Civil de Burgos. La dirección de las instalaciones situadas en el Dos de Mayo ha enviado una carta en la que advierte de que a partir de ahora todos los civiles que pretendan seguir acudiendo a la 'Depor' deberán solicitar la renovación al responsable del centro de ocio, que le dará derecho a un periodo de uso de dos años.

Además, para ello les exige que presenten antes del 31 de marzo del próximo año una documentación que está suponiendo un quebradero de cabeza no solo para los usuarios sino para los entes encargados de expedir esos 'papeles'. La dirección pide la primera hoja de la declaración de la renta del año 2023 o certificado de Hacienda, con el fin de justificar la unidad familiar. También demanda un volante de empadronamiento del usuario y de su familia con fecha del segundo semestre de 2024. Esta exigencia es la que en los últimos días ha colapsado la oficina municipal del Padrón, que ayer estuvo media mañana parada tanto de forma presencial como 'online'. Algunas personas se acercaron hasta el Paseo del Espolón y no vieron cola, por lo que dedujeron que serían atendidos a la mayor brevedad. No fue así, los funcionarios les informaron de que el servicio no funcionaba.

El sistema no pudo con todas las peticiones. Además, la página web del Ayuntamiento no da cita previa para este servicio hasta el mes de diciembre, aunque solo hay dos fechas disponibles. Es decir, que los burgaleses que precisen usarlo en los próximos días para cualquier otro trámite han de saber que lo van a tener difícil.

