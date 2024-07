Mañueco defiende su apuesta por el nuevo modelo residencial

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, destacó hoy la apuesta del Ejecutivo autonómico por el nuevo modelo residencial, durante su visita a las instalaciones de las nuevas instalaciones del centro San Juan de Sahagún de Salamanca. "Queremos que estéis mejor que en casa", comentó el mandatario a algunos usuarios con los que pudo compartir unas impresiones durante un coloquio público junto al alcalde, Carlos García Carbayo, y la directora del centro, María Renedo.

Fernández Mañueco recordó en su intervención, recogida por Ical, que la de San Juan de Sahagún es la primera residencia pública completamente adaptada al nuevo modelo de atención "centrado en la persona más cercana, respetuosa y humana". El presidente afirmó que el Gobierno de Castilla y León está "firmemente comprometido con las personas mayores, a las que ofrece los mejores servicios, con ayudas y atención a domicilio para las que decidan vivir en su casa".

Además, recordó que esta es la comunidad que cuenta con más plazas totales y públicas, y que el 80 por ciento de los mayores que viven en residencias dispone de recursos públicos, 12 puntos más que la media nacional. Castilla y León, en este sentido, es la comunidad que más empleo genera en atención a la dependencia. El centro cuenta con instalaciones "modernas e innovadoras", en las que la Junta ha invertido 22 millones de euros procedentes de fondos europeos para estar "a la vanguardia" de los cuidados en centros residenciales de España.

"Cuando construimos un edificio, lo que queremos es darle vida. Y todos, usuarios y personal, nos estáis ayudando a construir vuestra casa. Alguna residente me decía: no es que esté como en mi casa, sino que estoy mejor. Eso es lo que buscamos. Lo que remoleremos es que los mayores de Castilla y León, si quieren, vivan en su casa. Y cuando tengan que dejarla, que se sientan igual o mejor", manifestó el mandatario autonómico.

El presidente visitó las instalaciones junto a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco; el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, entre otras autoridades autonómicas y locales. Por los pasillos y en las estancias se encontró con usuarios del centro que compartieron con el mandatario sus experiencias en el mismo.

"Desde el corazón: os miro a los ojos y veo esa cara de felicidad, y quiero que os sintáis como en casa en esta residencia y que el personal tenga todos los medios a su alcance para que os cuiden con la mejor tecnología, pero con el mismo cariño para que os sintáis a gusto", refirió Mañueco antes de ser interrumpido por José, un usuario, que apuntó que, además, "se come muy bien". "Y si no, me llamas", bromeó el presidente, quien antes había compartido palabras de cariño y cercanía con otro usuaria llamada Mónica.

Antes, Nuria, hija de María, otra residente, reconoció que al principio le daba un poco de miedo, pero al ver la residencia quedó "encantada". "Creo que, a día de hoy, mi madre está mejor aquí que conmigo en mi casa. Ha pasado de estar triste y no andar a verla bailando en la fiesta de San Juan. Estoy agradecida. A mi madre le han dado la vida", manifestó en un coloquio en el que también tomó parte el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, para mostrar su orgullo por el centro, construido en una parcela municipal. "Es una gran alegría verlo en funcionamiento. Nos ha impresionado", comentó el regidor.

Las instalaciones

El centro cuenta con 180 plazas, "el triple que la residencia anterior", 164 que incluyen las seis de convalecencia sociosanitaria y otras 16 del nuevo servicio de estancias diurnas. Está equipada con "la mejor tecnología", ya que "la innovación tecnológica aplicada a los cuidados es una de las grandes apuestas del Ejecutivo autonómico durante la presente legislatura". Así, dispone de cuatro estaciones de telemedicina avanzada para medir parámetros y constantes vitales de mayores y dependientes; un sistema de atención y comunicación residente-personal sanitario (SAR) integrado por dispositivos de aviso y llamada para facilitar la seguridad; wifi en todas las habitaciones; y, próximamente, robots sociales.

En cuanto al personal que presta servicios en el nuevo centro, también se está incrementando de manera sustancial. La plantilla total alcanzará los 165 trabajadores, quienes se irán incorporando en función de la ocupación hasta cubrir todos los puestos de trabajo. Los primeros en incorporarse han sido las 91 personas que ya trabajaban en el antiguo centro, cuya plantilla se verá incrementada en un 80 por ciento, es decir, 74 personas más.

El hecho de ser un edificio de nueva construcción ha permitido que sus instalaciones sean plenamente sostenibles y de alta eficiencia energética. Se nutre principalmente de energías renovables, como biomasa y paneles solares, reduce la demanda y utiliza equipos de alta eficiencia, lo que le ha valido para obtener la calificación energética tipo 'A'.

Las nuevas residencias que la Junta está impulsando en Ávila y Zamora estarán basadas en el nuevo modelo que garantiza la mejor atención. Asimismo, se está invirtiendo para remodelar y adaptar los centros de Burgos, León, Palencia, Segovia y Valladolid; y se han destinado 15 millones de euros a una línea de subvención para ayudar a la adaptación de los centros de entidades locales y privados.