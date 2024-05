En el Bar La Plaza se comen arepas, empanadas y hamburguesas al estilo venezolano. Pero también unas deliciosas bravas con «salsa secreta» que no tienen nada que envidiar a las de la Senda del Elefante de Burgos. En Cubillo del Campo tienen dos fiestas, las patronales de Santa Marina en julio y los bonches que organizan en cuanto pueden Alexander y su bulliciosa prole, que además de constituir prácticamente el 20% del censo del pueblo y la mitad de los habitantes en invierno, le dan la vida durante todo el año. Sus niños son los únicos carajitos que corretean por estas calles.

Solo la pequeña Cristine, de 2 años, ha nacido en España. Noah (4), Gianna (4), su hermano Iker (7) y Anabella (11) -que estudian en el CEIP Fuentes Blancas- vinieron de Venezuela con sus padres y todos se han establecido en Cubillo del Campo, salvo una de las parejas, que vive en la cercana localidad de Saldaña. Aunque trabajen en Burgos -tres en Suministros Cámara- o en establecimientos hosteleros de Sarracín, prefieren mantenerse en torno a Alexander, que actúa como el verdadero pegamento de esta gran familia, integrada por sus tres hijos, sus sobrinos y su suegra. Él los acoge y cuando se estabilizan, encuentran empleo y tejen sus propias redes sociales, vuelan del nido. Pero no muy lejos. Y normalmente obligados, para dejar espacio a los siguientes recién llegados, que demandan más apoyo.

No tardará en volver a activarse esta red de acogida, porque ya buscan casa para otros familiares que están deseando establecerse en Cubillo, animados por esa sensación de seguridad de la que carecen allí y por las muchas opciones de conseguir trabajo una vez obtienen los 'papeles'. Lo más costoso resulta «conseguir la cita» para tramitarlos, de media un año de espera.

Se les ve felices, y muy unidos. No parece mera pose para la foto. «¡No, no, no! Nosotros somos así.Tienes que venir a una fiesta. Como a todo venezolano, nos gusta un bonche», comentan. El cargo de director general de eventos lo ocupa Yoel, hijo de Alexander y papá de Cristine. «Donde oigas bulla y veas humear la barbacoa, esa es mi casa», avanza a modo de invitación. Abogado en su país natal, en Burgos ha trabajado «de todo», desde la barra de un bar hasta un taller de neumáticos y la construcción, además de una temporada para el Ayuntamiento de Cubillo del Campo como alguacil de pueblo.

