Europa tampoco pone a Burgos en el mapa del hidrógeno

Burgos, a diferencia de Zamora y Valladolid, no aparece en la futura red troncal del hidrógeno nacional y tampoco en la europea, en la iniciativa H2med, que unirá mediante grandes hidroductos terrestres y submarinos Portugal, España, Francia y Alemania. La demanda reiteradamente manifestada desde las instituciones y la industria local de conectar Burgos a los grandes proyectos del hidrógeno verde en el horizonte de 2030 no se ha tenido en cuenta hasta la fecha y no parece que vaya a prosperar en un futuro próximo.

La ausencia de Burgos ya es evidente en los mapas que se trabajan para el desarrollo de la red troncal nacional, 2.700 kilómetros de hidroductos en torno a los cuales están perfilándose los grandes proyectos industriales de la economía del hidrógeno (tanto en generación como en consumo) y ahora se confirma de nuevo en los trabajos transnacionales para desarrollar esta economía a una escala europea, uniendo el sur y el noroeste del continente.

Así se puede constatar en la documentación pública del call for interest lanzado por los socios H2med, entre los que se encuentra Enagás, donde se recogerán todo tipo de ideas y proyectos hasta el 18 de diciembre para intentar aprovechar todo el potencial que abre esta gigantesca red de hidroductos que estaría en marcha dentro de apenas 5 años.

Como referencia, en esta manifestación de interés ya participan 380 consumidores localizados en el sur y oeste de Alemania, interesados en el hidrógeno que se generará, entre otros, en los parques eólicos y fotovoltaicos que están copando buena parte del territorio rural de la Península Ibérica, con Burgos teniendo un protagonismo muy destacado en esta generación para las próximas décadas.

La reivindicación burgalesa se fundamenta en un principio básico y sencillo:los beneficios del hidrógeno también tienen mantenerse en los territorios donde se genera y primar los proyectos locales que surjan para impulsar el proceso de descarbonización y reindustrialización en el que está inmerso Europa.

El hidrógeno limpio es clave para el futuro energético y la reindustrialización

Los call for interest son procesos informativos y confidenciales entre sus participantes, que aportan iniciativas y documentación de los cuales saldrán decisiones en firme en las que aún podrían tener cabida los intereses defendidos desde Burgos.

La iniciativa de H2med busca reforzar la autonomía estratégica de la UE y el alto potencial del sur de Europa (España) para la producción competitiva de hidrógeno. «El desarrollo de este corredor -explica la documentación- abarcará toda la cadena de valor del hidrógeno, mejorando la competitividad económica de los usuarios industriales. Además, permitirá la reducción de emisiones de carbono e impulsará la reindustrialización y creación de nuevas actividades económicas. H2med hará del hidrógeno limpio una parte central del futuro sistema energético». Burgos comparte plenamente esta ambición.

Exportación. Entre las compañías europeas promotoras, Enagás cuenta con el visto bueno del Gobierno de España para desarrollar, construir y operar la red troncal nacional y dos instalaciones de almacenamiento asociadas. El objetivo es posicionar a la Península Ibérica como un hub exportador de hidrógeno renovable al resto de Europa, con capacidad de hasta 2 millones de toneladas anuales.

En España son claves las interconexiones con Portugal (Celorico da Beira-Zamora) y el BarMar, el hidroducto submarino entre Barcelona y Marsella. Ambas infraestructuras se consideran prioritarias y están respaldadas como Proyectos de Interés Común (PCI).

El objetivo de todas estas realizaciones es que Europa produzca 10 millones de toneladas de hidrógeno verde al año e importe otros 10 millones.

Un mapa de trabajo con vacíos.

Portugal, España, Francia y Alemania aspiran a alcanzar la neutralidad climática desarrollando la economía del hidrógeno. En nuestro país, Enagás trabaja en una red de infraestructuras de hidrógeno que una los principales centros de producción con los de demanda del país en 2030, así como dos almacenamientos subterráneos en el norte de España. La red incluirá tanto gasoductos existentes (un 30% de tramos de gasoducto se convertirá en hidroductos) como nuevos gasoductos y almacenamientos, con una inversión prevista de 4.670 millones de euros (ver mapa que ilustra la noticia).