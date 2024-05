La tediosa -y a veces desesperante- burocracia en ocasiones también se vuelve en contra de la propia administración pública. Aunque principalmente son los ciudadanos los que chocan contra los infinitos procedimientos que se han de salvar, las más altas esferas no están a salvo de los perjuicios que todos estos trámites provocan. Es el caso del Ministerio de Transportes, que no ha tenido otro remedio que solicitar formalmente a Transición Ecológica la prórroga de la Declaración de Impacto Ambiental de la futura Línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria para evitar su caducidad.

Este tipo de documentos, tal y como recoge la ley, pierden su vigencia si, una vez publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años. Y he aquí el problema al que se enfrenta este proyecto, que se dio a conocer en el BOEel 22 de junio de 2021 y cuyas obras no han arrancado -y lo que les queda-.

Con la fecha del 22 de junio de 2025 como límite, Transportes trata ahora de salvar toda la tramitación acumulada hasta ese momento. Para tal motivo ha encargado un documento de solicitud de prórroga al Ineco, la ingeniería pública, que en estos momentos evalúan los técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica. El encargo del departamento que dirige Óscar Puente requiere a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental que amplíe la vigencia de la DIA otros dos años más. Detalla que no se han producido cambios «sustanciales» en los elementos que sirvieron de base para la Declaración de 2021. Es más, tan solo apuntan tres ligeras modificaciones con respecto al texto que aprobó el BOE que, no obstante, no suponen riesgo alguno.

La primera es una zona inundable entre los kilómetros 54 y 55 de la línea (tramo Burgos-Pancorbo) que en un principio no fue recogida por la DIA pero que ahora sí que incluye medidas necesarias para minimizar posibles afecciones. La segunda es el nuevo hábitat de interés comunitario que atravesará el trazado -sin detallar cuál- pero que, según Ineco, no se producirá daño alguno al circular el ferrocarril sobre el viaducto 'FF.CC. A-1'.

