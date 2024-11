Nació, se formó y realizó su primera labor asistencial como especialista en medicina familiar y comunitaria en Bilbao, pero desde 1991 atiende a pacientes de la provincia burgalesa. Carmelo Herrera aterrizó en Medina de Pomar y tres años después se trasladó a la Bureba, donde continúa ejerciendo con la misma ilusión. Actualmente atiende a sus pacientes en los consultorios de Oña y Poza de la Sal y el Colegio de Médicos de Burgos ha reconocido su mérito al introducir la ecografía en la Atención Primaria y el medio rural.

Ha conseguido el premio 'Entorno por su importante labor a la hora de aprovechar las posibilidades que ofrece el ecógrafo. ¿Cómo se siente?

Muy orgulloso. Saber que tus compañeros reconocen el trabajo realizado durante tantos años es motivo de alegría. Por otro lado, este reconocimiento deja claro que somos muchos los médicos que tenemos un compromiso firme para continuar en esta labor y en el entorno rural.

¿Cree que este logro puede beneficiar de alguna manera al sistema sanitartio del medio rural?

Por supuesto. La medicina rural tiene futuro gracias a las herramientas tecnológicas de última generación con las que trabajamos, como el ecógrafo que tenemos en el centro de salud de Briviesca. En apenas 14 años hemos realizado más de 14.000 exploraciones, es una barbaridad, teniendo en cuenta que en la Zona Básica de Salud tenemos unas 12.000 tarjetas sanitarias.

Usted fue el impulsor de la creación de la Unidad de Ecografía en Briviesca, ¿cómo lo consiguió?

Contaba con bastante formación y experiencia porque llevaba años haciendo ecografías. Cuando llegué a Las Merindades pensé que esto de la ecografía podía ser muy útil para la Atención Primaria, especialmente para el entorno, para el medio rural, porque el hospital más próximo se encontraba a unos 80 kilómetros.

Por entonces ya formaba parte del grupo de trabajo de Ecografía de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y había realizado diagnósticos con esta herramienta en Extremadura. Casualidades del destino, y tras una reunión que mantuvimos, la Consejería de Sanidad del Sacyl tomó la iniciativa para desarrollar un proyecto de implantación de ecografía en Atención Primaria. Para nuestra suerte, designaron, entre otros centros, al de Briviesca. En enero de 2010 empezamos esta andadura y programamos una consulta específica.

¿Qué ha supuesto esta Unidad de Diagnóstico en el territorio?

Una revolución. Utilizamos el ecógrafo como una prolongación de nuestro día a día. Disponemos de una máquina nueva más moderna, pero no queremos que la consulta sea un coladero, y todas las exploraciones están justificadas. Poder transmitir a una mujer que el quiste que tiene no es un cáncer, o al revés, y que ese mismo día o al siguiente se lo vean en el hospital es un gran avance. También evitar derivaciones innecesarias gracias a la capacidad de resolución de Atención Primaria.

Tan solo tres años después, de implantarlo, la Sociedad Española de Ecografía dotó al centro de salud burebano de la acreditación de Centro de Diagnóstico Ecográfico...

Así es. Ello nos permitió recibir residentes y también médicos adjuntos para impartirles formación. En 2019, la por entonces consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, nos hizo un reconocimiento y también reacreditó como centro formador de ecografías de referencia. Tanto mi compañero, el doctor Pedro Bañuelos, como yo hemos enseñado a más de un centenar y lo seguimos haciendo encantados.

Se denomina médico de pueblo. Con su grado de experiencia y tras su etapa desde el despacho de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos (2020-2022), ¿qué cree que necesitan los pueblos a nivel sanitario?

Soy médico por vocación y devoción, desde pequeño quería ser médico, pero de pueblo. Los pueblos necesitan recursos y nos faltan profesionales. Si nosotros mismos no hacemos atractiva la medicina primaria y rural los médicos que acaban la especialidad seguirán buscando destinos donde paguen más o tengan más recursos. Soy un claro defensor de que la medicina rural sí tiene futuro, pero me siento un poco responsable de no saber retener aquí a los nuevos facultativos.

Esa es una espinita clavada que arrastro. Entre todos tenemos que conseguir hacerles ver que esta medicina puede disponer de tecnología, herramienta de última generación que nos permite realizar un buen trabajo que nada tiene que envidiar al de otro médico que lo hace desde la capital.

¿Está de acuerdo con los cierres de algunos consultorios de los pueblos de la Bureba?

Esto lo defendí cuando fui director médico y ahora lo hago desde la trinchera, en primera línea. No se puede tener a un médico para que abra un consultorio y solo haga recetas porque lo puede realizar desde el centro base. No es necesario. Eso no quita para que la asistencia sanitaria que damos pierda eficacia y calidad.

No obstante, sí creo que hay que reorganizar el sistema de otra forma. Es muy necesario ofrecer un buen transporte a la demanda para que los pacientes que vivan en localidades más alejadas puedan acudir al centro de salud que aglutine más profesionales y medios.

¿De qué logros obtenidos por la Atención Primaria se siente orgulloso?

La Unidad de Ecografía, sin lugar a duda. Al principio fue un sueño, casi una utopía, y al final se ha conseguido gracias al trabajo y empeño por solventar las dificultades. Ha sido un camino de rosas y espinas, pero siempre defendimos que podía funcionar. Ahí están los resultados.

¿Considera que arrastra problemas? En ese caso, ¿cuáles son?

El recurso humano. No tener médicos y que los residentes que hemos formado se marchen. Aquí no les ofrecemos buenos contratos ni opciones para que sigan con nosotros.

¿Qué opina sobre la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Burgos?

Es una buenísima noticia, pero hay que pensar que para que funcione tendrá que haber profesores y profesionales que quieran involucrarse en la educación de esos futuros médicos. Creo que tenemos un horizonte muy prometedor y será interesante trabajar desde la facultad y enseñar que la medicina de Atención Primaria y la rural tienen futuro.