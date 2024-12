En el año 1974 Eric Clapton, Lou Reed o Bob Dylan eran algunas de las referencias de artísticas a nivel internacional. Hoy lo son Taylor Swift, Drake o Bad Bunny. Hace cinco décadas el vinilo se alzaba como el formato estrella. En la actualidad, Spotify se ha convertido en una aplicación casi imprescindible. Muchas cosas han cambiado a lo largo de estos 50 años, aunque otras han permanecido casi intactas. Una de ellas es el grupo mirandés Judas, que cumple sus bodas de oro y pretende celebrarlo por todo lo alto actuando frente a sus convecinos.

El guitarrista y voz de la banda, Toño Mediero, explica que los componentes han decidido«hacer una conmemoración de esta fecha» y para ello han optado por preparar «algo más de lo que son los conciertos habituales, que haya más espectáculo y sea una actuación especial, más elaborada». El Teatro Apolo albergará esa cita tan importante para ellos este viernes, 10 de enero, un día en el que el público se topará con «pequeñas referencias» a los sonidos que han acompañado a Judas durante estas cinco décadas, pero «sobre todo habrá canciones nuevas, de hecho la idea es que casi todo sea totalmente nuevo para trasladar la idea de que se han cumplido 50 años y ahora toca otra etapa».

A lo largo de semejante recorrido el grupo ha pasado por un sinfín de épocas diferentes. Mediero recuerda que todo comenzó «al volver de la mili». Por aquel entonces se juntaron siete amigos para dar rienda suelta a la música rock, aunque finalmente solo cuatro de ellos se mantuvieron al pie del cañón. En esos momentos lograron tener «continuidad», aunque poco después «el trabajo empezó a condicionar las cosas» y acabaron estableciendo sinergias con otra orquesta para formar el grupo Flash, al que las obligaciones laborales también terminaron afectando y «prácticamente se dejó de lado».

La idea es que el 10 de enero casi todo sea totalmente nuevo para trasladar la idea de que se han cumplido 50 años y ahora toca otra etapa» Toño Mediero, voz y guitarra de Judas

No obstante, los años avanzaron y «surgieron algunas cosas ocasionales», hasta que hace casi una década los cuatro miembros originales se reencontraron y decidieron retomarlo«sin compromiso ni obligaciones, como algo de ocio».

Ya en tiempos más recientes la banda ha tenido que atravesar tristes dificultades, pues su batería original, Jesús, falleció. No obstante, el grupo recondujo la situación y se reestructuró para volver a los escenarios, algo que pretenden que vaya más allá de la cita del 10 de enero. El cantante y guitarrista del colectivo reconoce que «la idea en principio es continuar y parece que para 2025 la cosa está resuelta, aunque después no se sabe qué pasará porque con estas edades no se pueden hacer ese tipo de planes». En cualquier caso, por ganas de los integrantes parece que los instrumentos tienen cuerda para rato, ya que Mediero apunta que «ojalá la cosa ruede bien y continúe algún año más». Y es que los miembros de Judas, tras tanto tiempo sobre las tarimas, solo pueden hacer «una valoración general muy buena, porque aparte del tema musical la relación personal siempre ha sido buena y eso ha permitido seguir durante tanto tiempo».