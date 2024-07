El Papa pide a 50.000 jóvenes monaguillos amar a Jesús

El Papa ha pedido a 50.000 jóvenes monaguillos de 20 países de Europa amar a Jesús "sin prejuicios" ni "cerrazones" durante un encuentro en la plaza de San Pedro que tuvo lugar este martes.

Tras llegar en papamóvil, Francisco (de 87 años) pronunció un discurso, en el que agradeció la presencia de los asistentes y destacó el lema de la peregrinación 'Contigo', resaltando su profundo significado y conexión con el misterio del amor y la vida. "También vosotros -gracias a Jesús, siempre y solo gracias a Él- también vosotros podéis decir al prójimo "estoy contigo" no con palabras, sino con hechos, con gestos, con el corazón, con cercanía concreta", aseguró.

Y añadió: "Llorando con quien llora, alegrándose con quien se alegra, sin juicios ni prejuicios, sin cerrazones, sin exclusiones. Incluso contigo, que no me caes bien; contigo, que eres diferente de mí; contigo, que eres extranjero; contigo, por quien no me siento comprendido; contigo, que nunca vienes a la iglesia; contigo, que dices que no crees en Dios".

Esta cita se enmarca en la decimotercera peregrinación internacional de ministerios, organizada por la Asociación Coetus Ministrantium (CIM), que concluye este sábado 3 de agosto.

Un total de 88 diócesis de Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Francia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, República Checa, Rumanía, Serbia, Eslovaquia, Suiza, Ucrania y Hungría han financiado y apoyado esta iniciativa.

En la conferencia inaugural, el arzobispo de Luxemburgo y Presidente del CIM, el cardenal jesuita Jean-Claude Hollerich, destacó cómo las palabras de la peregrinación 'Contigo' infunden "consuelo y ánimo en un periodo lleno de incertidumbres".

Además, el cardenal Hollerich interpretó el encuentro en el Vaticano como un soplo de esperanza. "Espero que cada uno de ellos pueda convertirse también en un constructor de paz", aseveró.

Tras dedicar el mes de julio a descansar, Francisco retomará su agenda oficial el próximo lunes. Ese día asistirá al rezo de vísperas en la basílica de Santa María la Mayor, día que se celebra la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves. El 7 de agosto, reanudará sus audiencias generales.