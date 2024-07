La oposición de los grupos Socialista, UPL-Soria Ya y Mixto rechazaron hoy el elevado grado de cumplimiento presentado por la Consejería de la Presidencia en el ecuador de la legislatura y criticaron la escasa financiación de la Junta hacia las entidades locales, mientras que los socios de PP y Vox mostraron la satisfacción con la gestión expuesta en las Cortes por el consejero Luis Miguel González Gago.

Tras escuchar a Luis Briones (PSOE), Alicia Gallego (UPL-SoriaYa) y Francisco Igea (Mixto) en la Comisión Extraordinaria de la Presidencia de las Cortes, donde presentó el balance de gestión y compromisos para los próximos meses, González Gago lamentó que no fueran "capaces de decir que algo se ha hecho bien, aunque solo sea una medida".

Los portavoces recelaron de que se haya cumplido un 80 por ciento de las medidas, 137 en concreto, y del compromiso de otras 30 en marcha a finales de año que llegará al 95 por ciento y el consejero argumentó que está acreditado y el dato es "solvente" porque está en el Portal del Gobierno Abierto, según recoge Ical.

En su turno, el portavoz socialista de Presidencia, Luis Briones, pidió al consejero que cumpla sus compromisos, y se olvide de leyes que crean "división, odio y rencor", en referencia a la de concordia, cuya retirada volvió a pedir, a la vez que criticó la escasa financiación a las entidades locales y planteó que sea un 5 por ciento de los Presupuestos, unos 700 millones al año.

Con este balance respondió Briones al realizado por el consejero de la Presidencia, en la comisión del ramo de las Cortes para exponer el resumen de gestión en la mitad de la legislatura, en la que trasladó "la sensación de fustración y fracaso" de su grupo, que dudó de que sea ahora del 80 por ciento y llegue al 95 por ciento cuando termine 2024.

"Es un insulto", apostilló en relación a ese grado de cumplimiento, donde advirtió de cómo se puede cifrar en ese porcentaje cuando no se han aprobado leyes comprometidas como las de Función Pública o de Régimen Local, a lo que unió una financiación escasa, que no se avance en la estabilización laboral, que no se hayan aprobado la nueva Relación de Puestos de Trabajo o que no haya incentivos para puestos de difícil cobertura.

González Gago argumentó que es mejor esperar la legislación básica del Estatuto de pequeños municipios antes de aprobar la ley de Régimen Local porque está se vería afectada en su 50 por ciento del contenido, y alegó que se supera la media nacional de 159 euros de coste por habitante cunado se dedican 489 millones a cooperación local para 2,3 millones de habitantes, que da 205 euros por habitante.

Respecto de la ley de Función Pública, sobre la que incidió Briones, afirmó que se aprobará por la Junta antes del 31 de diciembre de este año, pero no porque "lo diga" el PSOE, sino que es un compromiso del presidente, en una fecha que puso también para el plan de recursos humanos de la administración autonómica.

Además, el socialista preguntó si se "roba", como acusa el presidente de la Junta al Gobierno, a las entidades locales al trasladar competencias impropias a las que tienen que hacer cargo, un punto al que también se refirió y criticó la procuradora de UPL, Alicia Gallego, que, además, incidió en la falta de una cohesión territorial, en concreto ante los datos que presentan León, Salamanca y Zamora.

Briones censuró que la Junta haya querido "desmantelar" la fiesta de la Comunidad en Villalar de los Comuneros con una programación en las nueve capitales, que calificó de "fracaso". "No se ha generado ningún problema", defendió el consejero, que defendió que hubiera actos en los que pudieran participar personas que no se iban a desplazar a la campa. "El problema es para el PSOE con una segunda fiesta para la Región Leonesa o que salga Ávila con una fiesta por el nacimiento de Isabel la Católica u otra provincia", señaló.

En su turno, Gallego lamentó el retrasó en la aprobación del plan territorial y especial de la Raya previsto para esta legislatura, como explicó González Gago, cuando señaló que el Oeste de la Comunidad presenta peores datos que las otras provincias, tanto en el plano económico como demográfico. "Todo lo manifestado en la comparecencia se va a cumplir", señaló a la leonesista.

Autosatisfacción

Tampoco compartió "la autosatisfacción" del consejero el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea, a quien González Gago respondió con el trabajo que realizan los altos cargos y los empleados públicos y con los datos que se pueden comprobar en el Portal de Transparencia, a la vez que afeó que éste, cuando era vicepresidente, ya dijo en su balance que había cumplido el cien por cien. "Ha mentido, es un trilero", dijo después el ex de Ciudadanos.

Igea se refirió a la labor de la Comisión de Ética Pública y a la recién aprobada ley del juego que criticó por beneficiar a los empresarios del sector, donde el consejero replicó que ese órgano no ha apreciado ninguna infracción y defendió el apoyo por la creación de empleo del sector del juego, pero recordó que otras consejerías vigilan lo que conlleva el juego en el ámbito social. "El juego está mejor controlado y regulado y no en la clandestinidad", apostilló.

En relación con el juego, también el consejero respondió a UPL que no existe ninguna denuncia sobre menores sino que el problema está en el juego online cuya competencia corresponde al Gobierno, no a la Junta.

Vigilancia y satisfacción

Por el contrario, el portavoz de Vox, Carlos Menéndez, que inició su comparecencia ante los medios con la satisfacción de su grupo por la victoria del partido de Marine Le Pen en la primera vuelta de las elecciones francesas, afirmó que se cumplen los ejes del pacto de gobierno, aunque añadió que estarán "vigilantes y dialogantes" en el trabajo con su socio porque son "leales".

Entre los ejes que se cumplen, enumeró la cohesión y equilibrio territorial, la defensa de los intereses de Castilla y León en la Unión Europea, la reivindicación de la historia común y la reconciliación (norma de concordia), el esfuerzo con los castellanos y leoneses que residen en el exterior y los mecanismos en marcha para su retorno.

"Es un balance muy satisfactorio para los intereses de Castilla y León", calificó el popular Miguel Ángel García Nieto, que subrayó los 137 compromisos cumplidos y los 30 en marcha para cerrar el año en un 95 por ciento de los mismos en ejecución o ejecutados. Destacó que se cumpla con la palabra dada y con la obligación de dar cuentas de la gestión que contrapuso a un Gobierno central "opaco" sin presupuesto y sin celebrar el debate del estado de la nación.

El popular, que felicitó por la línea para mantener abiertos los bares y locales de ocio en los pequeños pueblos, antepuso la gestión "seria y responsable" de la Junta a la de un "Gobierno paralizado" e "inútil que hace dado a España", con un "presidente que miente y ahogado por la corrupción".

De "avance positivo" calificó el aumento en un 6,45 por ciento de los fondos a las entidades locales, aunque a los alcaldes les pueda parecer insuficiente pero incidió en "el esfuerzo" de la Junta para que las entidades locales cuentes con recursos suficientes para prestar los servicios.