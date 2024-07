El objetivo es trasladar al gran público y de la manera más comprensible, fácil y ágil posible las complejas investigaciones que se desarrollan en las universidades. Y para ello solo son necesarios 3 minutos o como máximo 4 de exposición ante un auditorio, tiempos que parece dominar a la perfección la investigadora Carmen Martínez, ganadora de tres prestigiosos certámenes de esta naturaleza con su saber sobre el hidrógeno.

Graduada en Químicas por la UBU, investigadora del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA Materiales), profesora y actualmente finalizando su doctorado en la Complutense, esta burgalesa de 27 años ha demostrado ser una excelente comunicadora de ciencia y tener un gran dominio del lenguaje de la técnica, las ideas, los proyectos y las ilusiones en pequeñas dosis.

Obtuvo el premio del público en la última edición del Falling Walls Lab Spain 2024 (Derribando muros), un evento celebrado en la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y promovido por la Embajada de Alemania y varios organismos investigadores internacionales.

Carmen 'derribó el muro' de la economía del hidrógeno en 3 minutos, explicando al público presente y virtual los enormes retos a los que se enfrenta esta tecnología en la que viene investigando los últimos años. Su forma de explicar, su cercanía y su simpatía cobran fuerza si se mezclan con la química computacional.

Esta doctoranda, que ha estudiado en Estados Unidos con una beca Fulbright y que este otoño defenderá su tesis doctoral, ha centrado sus estudios en la catálisis. Para que las principales reacciones de hidrógeno se produzcan a temperaturas y presiones sostenibles, se necesita un catalizador. Hoy en día estos catalizadores están hechos de platino, que está entre los 15 materiales más caros del planeta. Aquí es donde entra su trabajo, que trata de buscar materiales que sean tan eficientes como el platino, pero baratos y abundantes.

Falling Walls Lab Spain fue retransmitido en streaming a un auditorio global y Carmen se ganó el premio del público.

También se llevó el Three Minute Thesis, que se articula por universidades y por ramas de conocimiento. Representó a la Complutense en Ciencias e Ingeniería, triunfó en la fase previa y compitió contra el resto de los representantes de universidades madrileñas, a los que ganó.

Lo mismo ocurrió con el 4 Minute Thesis Talk, del Instituto IMDEA Materiales donde trabaja y en el que había un buen grupo de investigadores. Su presentación en inglés fue toda una declaración de intenciones: 'A Hydrogen car for 200 dollars' «No es fácil captar la atención del público, todos mis estudios sobre el hidrógeno se realizan a través de la química computacional, aplicando cálculos de machine learning y usando la Inteligencia Artificial».

¿Y todo esto sirve para algo? «En mi caso, me ha enseñado a comunicar, sintetizar y expresarme ante la gente. También me replanteo el fin último por el que estoy investigando».Su éxito en los 3 minutos no ha pasado desapercibido para las empresas. No le faltan ofertas para trabajar...