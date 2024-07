La ONCE suma 59 empleos y alcanza los 2.564 en la Comunidad

El Grupo Social ONCE sumó 59 nuevos empleos en 2023 y alcanza los 2.564 en Castilla y León. En todo el país, logró crear 3.187 empleos -ONCE, Fundación ONCE e Ilunion-, lo que supone un crecimiento del 4,6 por ciento, hasta los 71.892, con el propósito de llegar a una plantilla de 75.000 personas en los próximos meses. Este viernes se presentó en la sede del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, en Valladolid, el Informe Valor Compartido 2023 de la ONCE en Castilla y León.

"Somos un gran equipo que convierte íntegramente sus ingresos en nuestro más preciado bien: más inversión social, más acción social, más formación, más educación y más empleo. Nuestra meta son las personas, especialmente con discapacidad y en riesgo de exclusión y, con cada empleo, con cada meta alcanzada, nos marcamos nuevos horizontes porque es lo que la sociedad espera de nosotros", destacaron los responsables del Grupo Social ONCE en la Comunidad.

Los ingresos del Grupo Social ONCE se reinvierten en su integridad en inversión social, especialmente destinada a la inclusión de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión. En esa línea, durante el ejercicio 2023 se destinaron en Castilla y León 8,5 millones de euros a estas tareas. Además, a través de la venta de lotería, se repartieron premios por 48,2 millones en la Comunidad, donde cuenta ya la organización con 800 vendedores.

En el capítulo de prestaciones a personas ciegas o con discapacidad visual, se facilita cobertura para 4.141 afiliados a la ONCE en Castilla y León, con especial atención a 351 estudiantes de la Comunidad, incorporados a las aulas ordinarias con el apoyo de profesionales de la organización. Además, en 2023, se incorporaron a la ONCE un total de 3.377 personas que, tras perder la visión, de los que 229 se registraron en Castilla y León, y se entregaron seis perros guía, por lo que ya son 42 los usuarios que cuentan con su ayuda.

Por otra parte, la Fundación aprobó y apoyó financieramente 98 proyectos para 81 entidades que trabajan para y por las personas con discapacidad. Ilunion, como proyecto empresarial del Grupo Social ONCE, cuenta en la Comunidad con 41 centros de trabajo.