El presidente de PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, advirtió hoy de que "para comenzar el cambio en España" es necesaria "una victoria contundente del PP" el próximo domingo ya que, a su juicio, "solo hay una forma de derrotar al 'sanchismo' y sus escándalos de corrupción, votar al PP, porque su tiempo se ha agotado y con el voto el 9 de junio podemos decírselo a la cara".

El presidente del PP de Castilla y León dejó claro que la victoria el domingo "debe ser contundente, porque uniendo fuerzas podremos acabar con las políticas de Pedro Sánchez". Y dirigiéndose a los indecisos, les pidió que "vean a un Gobierno que ha aprobado la Ley de Amnistía, la ley más vergonzante de la democracia porque pisotea la Constitución Española". "A quienes apoyan la Constitución, les pido ayuda para que seamos capaces de defender la democracia, pues todos juntos vamos a parar la amnistía".

"Hay muchas cosas que están ocurriendo en el entorno de Sánchez, y hoy tenemos otro dedo que le señala, la Fiscalía Europea", afirmó Fernández Mañueco, quien se preguntó "qué va a hacer ahora, otra carta para dar pena, para insultar a la oposición y para echar la culpa a conspiraciones y maquinarias". "Nosotros lo que le pedimos es que dé explicaciones ante los medios de comunicación y en el Congreso de los Diputados, porque eso es un acto de higiene democrática".

También hizo un repaso el dirigente popular de lo que, a su juicio, ha hecho Pedro Sánchez por Castilla y León. "Han sido tres cosas, recortar los presupuestos para Ávila y para Castilla y León, nombrar ministro a Óscar Puente, que nos avergüenza cada día que frena nuestras autovías y nuestros trenes, y tomar decisiones que ponen en peligro miles de empleos en esta Comunidad. No se puede hacer tanto daño en tan poco tiempo, y al frente de la mayoría de esas decisiones estaba Teresa Ribera como ministra, que ahora es la cabeza de lista del PSOE a las Europeas, y que cada decisión que ha tomado ha sido una puñalada por la espalda a Castilla y León", manifestó Mañueco.

Frente a eso, según el presidente regional del PP, "lo que defendemos son las ayudas directas de la PAC, pero exigimos flexibilizar la burocracia europea, y también el apoyo a los productores locales, produciendo en igualdad, y por eso el PP va a reclamar el puesto de comisario de Agricultura". "Lo que queremos para Europa es el modelo de Castilla y León, que funciona", dijo Fernández Mañueco, quien defendió este jueves la gestión que realiza la Junta de Castilla y León donde, apuntó, "funcionan las cosas bajando los impuestos, se crea empleo, tenemos los mejores servicios en la Sanidad y la Educación, y apoyamos la familia, la natalidad, la corresponsabilidad, la conciliación, el transporte y la vivienda". "Eso es lo que queremos para Europa, pero para eso necesitamos fortaleza y que nadie tire su voto a la papelera el 9 de junio", dijo.

El presidente del PP de Ávila, Carlos García, acompañó a Fernández Mañueco y criticó en su intervención la aprobación de la Ley de Amnistía de la que dijo "es un paso más en el arrodillamiento de la Constitución. Una ley que no responde al interés general y que no soluciona nada a la sociedad, solo los intereses personales de quien quiere mantenerse en el poder". Es, para Carlos García, "el pago para beneficiar a los malversadores y a los prófugos de la justicia, y Ávila no puede ser cómplice de blanquear la amnistía, de las acusaciones a los jueces y fiscales y de amedrentar a los medios de comunicación, y por eso hay que votar el domingo al PP, para dar dar solución a los problemas que se agravan cuando gobierna el PSOE".