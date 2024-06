El proyecto de la empresaria cántabra Othilia Rodríguez de crear un cámping de lujo con ecodomos geodésicos en suelo rústico de Puentedey obtuvo en diciembre pasado un informe desfavorable de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo por incumplir las «condiciones estéticas de las normas de planeamiento urbanístico de ámbito provincial en Burgos». Ahora, acaba de recibir una nueva negativa al recurso de alzada presentado contra la primera resolución de diciembre, pero la empresaria volverá a presentar este mes un proyecto que tratará de adaptar a las normas urbanísticas.

La promotora insiste en que los ecodomos son instalaciones y no construcciones, pero aun así, está dispuesta, como ya indicó en su recurso de alzada, a poner teja árabe o similar sobre los diez ecodomos proyectados inicialmente. Desde Urbanismo de la Junta, donde solicitó sin éxito la autorización de uso excepcional de 14.000 metros cuadrados para el ecoalojamiento, insisten en que no pueden dar el visto bueno al mismo proyecto que ya se presentó, a pesar de que la empresaria plantea cambios en su recurso. De ahí la necesidad de presentar un nuevo proyecto y reiniciar el trámite dos años después.

Ahora, se explicará que los revocos serán de los tonos establecidos y no se utilizará piedra natural en las fachadas. También se insistirá ante la Administración regional en que el glámping está fuera del casco urbano de Puentedey y no se podrá ver desde la localidad, por lo que no afectará a su singularidad y no causará impacto en su arquitectura tradicional.

En la propia contestación al recurso de alzada, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, plantea que «puede solicitar nuevamente la autorización de uso excepcional incorporando a la nueva propuesta los elementos de juicio necesarios». Y así lo hará, porque «soy persistente» y «confío en un proyecto que solo revitalizar un entorno rural y crear empleo».