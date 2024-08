El retén de bomberos de Aranda se activa desde su primer día

El servicio de extinción de incendios de la capital ribereña, el único profesional en toda la comarca, llevaba más de tres años y medio sin poder activar un retén en caso de que hubiese dos avisos simultáneos. Una situación que aumentaba la peligrosidad en caso de siniestro por no contar con una dotación presta para acudir, denunciada en múltiples ocasiones por la propia plantilla de bomberos y que esta semana ya ha tenido una prueba empírica de la necesidad de contar con ese retén disponible.

El acuerdo se alcanzó en el pleno del pasado mes de julio pero no se había hecho efectivo hasta después de Sonorama Ribera porque «durante el festival están todos los efectivos disponibles y no es necesario, siempre hay dos dotaciones de servicio», puntualiza el alcalde de Aranda, Antonio Linaje.

El primer día que entraba en vigor el retén para poder contar con una segunda dotación localizable y disponible para actuar si fuese necesario fue este lunes y se estrenó con varias intervenciones simultáneas, demostrando la necesidad de contar con este refuerzo en los efectivos disponibles.

Por la mañana, se desató un incendio en la cercana localidad de Vadocondes, lo que obligó a activar el retén, aunque en ese momento no tuvo que actuar la segunda dotación. Ya por la tarde, la coincidencia en el tiempo de cuatro avisos casi simultáneos volvió a activar el retén que, en esta ocasión, sí tuvo que ponerse manos a la obra. «Tuvimos tres emergencias y con la última ya tuvieron que actuar», explica Linaje, «primero hubo que acudir a Santa Cruz de la Salceda, que fue de masa forestal y eso es competencia de la Junta, que negó la autobomba con su correspondiente personal para Aranda y la Ribera del Duero, lo que obligó a avisar a los bomberos de aquí que sólo se pudieron poner a disposición de la Junta porque había retén», remarca el alcalde arandino como denuncia de la falta de efectivos regionales en la comarca a pesar de estar comprometidos.

Afortunadamente, los bomberos arandinos no tuvieron que actuar en Santa Cruz de la Salceda porque una importante lluvia ayudó a sofocar el incendio. Pero más tarde se detectó un incendio en las traseras del parque General Gutiérrez, al que acudió una dotación, y el retén tuvo que acudir al mismo tiempo a retirar un árbol caído que había cortado la carretera de Salas de los Infantes. «Estas situaciones se venían produciendo anteriormente pero los bomberos no acudían hasta que acababan con la actuación anterior», apunta Linaje, que, de no haber retén «habrían parado de restablecer el tráfico en la carretera de Salas para acudir a Santa Cruz de la Salceda y, al acabar, habrían acudido al incendio de Aranda», explica para dejar patente la necesidad de contar con una segunda dotación de bomberos disponible para poder hacer frente a varios siniestros.