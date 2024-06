La Cofradía de San Juan del Monte dio el martes explicaciones a las cuadrillas que acudieron a la carpa pensada para que comieran hasta 3.000 sanjuaneros el domingo de las fiestas. Tras este contacto con las peñas implicadas, la junta directiva de Roberto López de Davalillo no ha conseguido el respaldo de todas para el pago de la factura, que asciende a 37.300 euros tras haber conseguido una rebaja del 25% por parte de la empresa encargada de su montaje. El conflicto conserva interrogantes no resueltos, ya que si algún grupo no paga no queda muy claro qué ocurrirá y qué consecuencias puede tener. En cualquier caso, los organizadores de las fiestas defendieron su papel y achacaron los problemas fundamentalmente al mal estado del firme en la explanada y también apuntaron a la fuerte lluvia.

El presidente de la entidad no atendió a este medio y a la reunión no se convocó a la prensa, tan solo podía entrar un representante de cada cuadrilla. De hecho, la cita estaba destinada a los presidentes y si no podían acudir debía autorizar a otra persona. En la reunión se entregaron unas cuentas en las que se reflejaba que las peñas debían asumir el pago conjunto de algo más de 25.000 euros, en función de las veces que acudieron. La Cofradía asume 12.125 euros.

Así queda el plan de la Cofradía que girará el recibo a todas las cuadrillas, aunque algunas indicaron que no pagarán por cómo sucedió todo y la falta de alternativas. La Pajilla mostró esta posición y en la peña sostienen que «no vamos a pagar algo por lo que no hemos disfrutado, porque el domingo la mitad no pudimos comer y al Multifuncional mucha gente no subió por la noche», afirman.

Otra de las cuadrillas afectadas fueron Los Pipillas, que por ahora no han decidió qué harán, aunque avanzan que consultarán a sus componentes para tomar una determinación. En esta peña -que fue una de las más perjudicadas el domingo- lamentan hasta dónde ha llegado esta situación «en la que nos pierden las formas tanto a una parte como a la otra», consideran. En cualquier caso, puntualizan que «si hablamos de una colaboración, porque es complicado gestionar cosas así, pues creo que lo tendrán, pero hay que reconocer lo que se ha hecho mal y eso no se ha producido», por lo que admiten que «no nos ha gustado la parte de imponer».

ElExpolio manifiestan que están cerca de la posición de pagar, «porque no hacerlo es perjudicar a todos», aunque sí que esperan que se concrete la rebaja del 25. En la cuadrilla sí que se quejan de que se girará un recibo único, cuando «de 234 que fuimos a comer, por la noche solo fueron 70 a la carpa»,

A la reunión también asistieron representantes municipales, como la concejala de Fiestas, Montse Cantera quien recordó que el Ayuntamiento había dado opciones alternativas y apuntó que la Cofradía ya sabía cómo estaba la explanada «que fue lo que nos pidieron». La junta directiva sostuvo que el principal problema estuvo en el suelo, por lo que indirectamente se puso la responsabilidad en el tejado municipal. Por eso, en las cuadrillas valoran que de cara al futuro «hay que buscar un sitio, para que suceda esto», apuntan en Los Pipillas, algo que también se comparte en El Expolio, donde reconocen que se habló del bulevar de la calle Cantabria.