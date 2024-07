Joe Cremo deja el Tizona y ficha por el San Pablo

El San Pablo tiene 'atado' el fichaje de Joe Cremo de cara a la próxima temporada. El escolta americano fue una de las sensaciones del Grupo Ureta Tizona la pasada campaña, pero acabó contrato en junio y se ha dejado seducir por el proyecto liderado por Bruno Savignani desde el banquillo. Sin duda, un bombazo en el baloncesto burgalés, ya que una de las grandes estrellas de la liga cambiará de bando.

La llegada de Joe Cremo al San Pablo será inminente porque el acuerdo está prácticamente cerrado y ocupará una de las dos plazas de extracomunitario que permite la competición. Se trata de un escolta que llega a la escuadra del Coliseum avalado por sus números y capacidad de liderazgo. En su último año con el Tizona, promedió 12.1 puntos con unos porcentajes de acierto brutales: 54.5% en tiros de dos, 47.1% en triples y de tres y 92.4% desde la línea de personal. Una auténtica barbaridad. Además, dio 2.5 asistencias y cogió 2.5 rebotes por partido.

Con el fichaje de Cremo, el San Pablo se asegura a un exterior con muchos puntos, capaz de generarse sus propias canastas y con experiencia en el baloncesto nacional. El exterior estadounidense, al que todavía le cuesta encadenar palabras en español, llegó a Europa en el verano de 2021 de la mano del Zornotza, que competía entonces en LEB Plata. Cuajó un gran año en el conjunto vizcaíno y el Tizona apostó por él para lograr el ascenso a la LEB Oro. Su talento volvió a destacar en la tercera categoría del baloncesto nacional y resultó fundamental en el ascenso, así como en la gran campaña del Tizona en su regreso a la LEB Oro.

Su gran año solo se vio interrumpido por una lesión de gravedad en el ocaso de la temporada. Sufrió una fractura en el codo que le obligó a perderse el play off y la Final Four y para la que se estimaban unos cuatro meses de baja. No obstante, se espera que pueda estar listo para comenzar la pretemporada a finales de agosto.

Antes de llegar a España, Cremo compitió en la liga universitaria de su país con los Albany Great Danes de Nueva York y su buen hacer le valió para dar el salto a la Liga de Desarrollo de la NBA con los Villanova Wildcats, su último destino antes de llegar a Europa.