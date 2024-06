De un tiempo a esta parte -o más bien, de la pandemia a esta parte- la agenda cultura se cierra y se anuncia con mucha más antelación de la que estábamos -quizá mal- acostumbrados. Ya no resulta extraño sacar entradas en enero para un concierto previsto en noviembre en una ciudad como Burgos. Ocurría en las grandes urbes, pero aquí teníamos fama incluso de esperar al último minuto.

Pues ya no. Lo evidencian los anuncios de los espectáculos y sobre todo el ritmo de venta de entradas. Así que aunque no sepan qué será de ustedes en diciembre, pueden ir comprando una entrada (ya hay más de 120 vendidas) para ver en directo a Camela en el Fórum con la gira del 30 aniversario (el sábado 14, entre 40 y 55 euros). Esa y la Diego El Cigala cantando a México el 31 de enero son las más alejadas por ahora del calendario.

Dentro de este repaso que hacemos hacia atrás (del más lejano al inmediato), el viernes 22 de noviembre sonarán en el Fórum Para que no me olvides, Bailemos o Si tú fueras mi mujer, las canciones melódicas con las que se despide de los escenarios Lorenzo Santamaría. El lago de los cisnes con el Ballet de Kiev también está cerrado para noviembre (el domingo 10), así como el concierto de Depedro en la sala Andén 56 (viernes 8), al igual que el espectáculo teatral Entrevista con mi hija Mari, interpretada por la actriz Antonia San Juan junto a Yeyo Bayeyo (el domingo 17).

Toca este año recordar aniversarios, porque Los Brincos, el grupo que triunfó en los 60 con canciones como Un sorbito de champán, celebra seis décadas. Sesenta años son muchos para que estén los fundadores en activo (podrían, ahí están The Rolling Stone), pero en este caso la banda sigue activa bajo la dirección de Miguel Morales, hermano de uno Antonio Morales (Los Pekenikes, Juan y Junior), uno de los creadores (8 de noviembre).

Los monólogos y espectáculos cómicos viven una buena racha, como les hemos contado alguna otra vez. Para reír está Ángel Martín y su Punto para los locos, que actuará el domingo 20 de octubre con el aforo casi vendido. Cinco días más tarde, el viernes 25, Álex O'Dogherty, ese tipo que apenas sonríe, traerá a Cultural Cordón su espectáculo Imbécil. Pero esperen que el día 18 estará también J.J. Vaquero, el humorista de Valladolid.

No se olviden de Goyo Jiménez, del que les avanzamos su presencia con Misery Class el 5 de septiembre, y de Agustín Jiménez, que aunque tengan el mismo apellido no son familia. Este se pregunta ¿Quién soy yo? en dos semanas, el domingo 16 de junio en Cultural Cordón y quedan ya pocas entradas (18 euros).

Volviendo a la música ya les hablamos de El Arrebato (12 de octubre) y ahora añadimos al violinista Ara Malikian con la gira Intruso (viernes 4 de octubre), y a Medina Azahara presentando los temas inéditos de El Sueño Eterno el 28 de septiembre, ambos en el Fórum.Más cercana es la actuación de la compañía de danza de Nacho Duato (el 9 de julio, en el Principal). Cada vez la espera se hace más larga. Y hay menos hueco para la improvisación.