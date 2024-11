La Junta de Castilla y León impugnó el plan que buscaba potenciar el euskera en Treviño y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Burgos terminó por tumbar el documento. Eso ocurrió hace ya tres años, pero ahora la propuesta se ha reavivado de la mano de EH Bildu. El partido ha presentado una moción tanto en el Condado como en La Puebla de Arganzón para que sus ayuntamientos insten a la Diputación de Álava a que les preste «asistencia técnica y jurídica» a la hora de reformular aquel programa fallido.

El equipo de gobierno del Condado, formado por una coalición de independientes y el PP, por ahora guarda silencio sobre si apoyará esta moción durante el pleno de este jueves, aunque en EH Bildu creen que «estando el Partido Popular votarán en contra, aunque el otro grupo lleve en sus lemas electorales Trebiñu Araba Da». En esos términos se expresa el concejal abertzale Ritxar Astegieta, quien reconoce que, pese al varapalo judicial de hace unos años, en la actualidad «el objetivo sería el mismo, ayudar al uso y la promoción del euskera en Treviño» y añade que «el plan en sí son aspectos bastante genéricos, no es un cambio sustancial, sino más bien un compromiso».

Astegieta opina el enclave debe contar con este programa porque «un porcentaje muy alto de los niños estudian en modelos lingüísticos en euskera, van a Gasteiz o a Nanclares, y, por tanto, el porcentaje de gente que lo habla es mayor, así que hay que intentar responder a esa realidad y además hay que ir introduciéndolo en los eventos culturales poco a poco, no al 100% porque debe haber cosas en castellano o bilingüe». Esa necesidad pueden compartirla en La Puebla de Arganzón, pero su alcalde, Ángel Niño, opina que todavía deben «estudiar la moción más detalladamente» antes de votarla en su pleno, que no tendrá lugar hasta diciembre.

El primer edil, que pertenece al PNV, apunta que han de revisar muy bien cualquier documento «porque en su día la Junta ya echó para atrás un plan y si ocurre lo mismo no tendría sentido». Así, Niño destaca que «lo primero tiene que ser revisar qué se hizo entonces para que la Junta dijese que no y después saber qué se puede hacer ahora». Precisamente, el concejal treviñés de EH Bildu apunta que en su partido estarían «dispuestos» a pulir el proyecto antiguo. Sobre ello, describe que «uno de los aspectos que se utilizaron para echarlo para atrás fueron algunos términos, como el de normalización, así que si hay que cambiarlos no habría problema».