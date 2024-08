Volverán a negociar con la Policía tras dos años de conflicto

El conflicto entre buena parte de la plantilla de la Policía Local y el Ayuntamiento de Miranda que arrancó durante el verano de 2022 todavía está abierto. Sin embargo, el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez, asegura que tiene la «idea» de reunirse con los representantes sindicales de estos trabajadores para valorar la última propuesta que le hicieron llegar en junio y que ya ha «terminado de estudiar». El edil explica que los agentes «consideran que sus peticiones son justas, pero hay que sentarse para confrontar las diferentes opiniones» y adelanta que su «intención» pasa por «llegar a un acuerdo, pero siempre dentro de la legalidad y que sea lógico».

En este sentido, la primera discrepancia siempre está en determinar cuál es el núcleo real de las reivindicaciones.Gómez describe que los sindicatos «afirman que no es una cuestión económica», pero a su modo de ver ese elemento copa mucho espacio entre las peticiones de la plantilla. Ante esto, el concejal de Seguridad Ciudadana aclara que «hay que ver, no esa parte, sino la que está relacionada con el servicio porque es una cuestión de cobertura del servicio» y han de negociar para «intentar llegar a un acuerdo».

El edil del PSOE recuerda que esta nueva ronda de contactos «nace» porque él mismo les envió «una propuesta que no tuvo respuesta» y los policías le trasladaron otro documento «en junio». Desde entonces,Gómez asegura que «ha habido que estudiarlo desde un punto de vista técnico y legal». No obstante, en la plantilla critican que «ha dejado pasar todo el verano» y se muestran preocupados porque «este conflicto que se va a alargar para siempre y no hay patrullas muchos días, en una ciudad en la que suben los índices de criminalidad constantemente».

Fuentes sindicales reconocen que «históricamente» han pedido un cambio en «el nivel porque se bajaron dos niveles» y también una mejora salarial a través «de la disponibilidad y productividad, que de momento la Justicia nos ha dado la razón». Pese a ello, aclaran que «no se vuelve a pedir solo dinero, como siempre dice el concejal», sino que, según explican, desean volver a un acuerdo antiguo que permitía «tener el número suficiente de personas por turno para que haya patrullas y se garantice el servicio, aunque eso hay que pagarlo porque parece que pretenden que un sábado se trabaje gratis».