La entidad local de Pedrosa de Valdelucio ha presentado una querella criminal contra José Ignacio Barriuso, quien fue alcalde pedáneo desde el pasado junio -cuando tomó posesión- hasta que en el mes de noviembre le echaron los vecinos mediante una moción de censura. Se le acusa de un delito de malversación de caudales públicos al haber cometido «diversas irregularidades» en la contratación de obras durante el periodo de tiempo que estuvo como regidor.

La presunta desviación detectada asciende a 12.253,29 euros sobre unas obras valoradas en 29.487,76 euros, ya que aseguran que se ejecutó por un valor superior al de mercado y en algunos casos incluso se llegó a duplicar el coste de la actuación. Según se menciona, estas irregularidades se dieron entre los meses de julio y septiembre al adjudicar directamente algunas obras por un valor muy superior al de mercado.

Además, también se incluyen otros aspectos como que se pasaron 300 euros de la cuenta del Ayuntamiento a la personal del regidor con el fin de restaurar un baúl. Los documentos con los presupuestos, facturas, pagos e informes técnicos sobre todas las obras realizadas también se han presentado en el Juzgado de Instrucción Decano de Burgos. Ahora está a la espera de ser admitida a trámite esta querella, lo que se puede conocer en unas tres semanas.

Pedrosa de Valdelucio cuenta con apenas 26 habitantes y el pasado octubre el foco informativo se desplazó hasta ese punto de la provincia debido a que se registró una moción en tiempo récord, cinco meses después de cita electoral. Barriuso (PSOE) logró ganar las elecciones de este pequeño pueblo de la comarca de Páramos con diez votos, mientras que Mauro Poza (PP) consiguió nueve. Marina Ortega se presentó por Impulso Rural (IR) y solo sumó un voto, pero la moción -celebrada en noviembre- prosperó con 14 votos a favor y se convirtió en alcaldesa con el 'popular' como su mano derecha.

Cuando este periódico publicó en octubre la información sobre la moción, Barriuso aseguraba que se iría con la conciencia tranquila y que en ese tiempo apenas le había dado tiempo a limpiar y arreglar un par de calles. «Yo tengo mi trabajo, me puse para hacer un bien al pueblo y no tengo ningún vínculo político», aseguraba. Durante la moción no hubo ni reproches ni debate y los asistentes simplemente se limitaron a votar.

Por otro lado, Ortega y Poza no entraron a detallar los motivos que les llevaron a tomar la decisión de echar del Ayuntamiento a Barriuso. Eso sí, como dejaban claro en el escrito que firmaron los 15 vecinos, se había perdido la confianza en el regidor y «había que buscar una solución» al no demostrar «transparencia». Ahora la razón principal, o el «detonante» de esa decisión, se aclara con esta querella que han presentado -en nombre de la entidad local menor de Pedrosa de Valdelucio- y el tema ya se resolverá por la vía legal.