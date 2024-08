Talento joven para el Burgos BH con Hugo de la Calle

El Burgos BH sigue incorporando jóvenes talentos y el último ha sido Hugo de la Calle. El ciclista asturiano de tan solo 20 años fue uno de los mejores juniors de su generación y, al igual que el fichaje anunciado hace unos días de Vojtech Kmínek, llega procedente del Equipo Cortizo, donde ha logrado tres victorias esta temporada, destacando el título de campeón de España en la categoría Sub 23. Se trata de un corredor muy completo, que puede mostrar su calidad tanto en la montaña como en las etapas más llanas.

"No tengo palabras para describir lo que siento. Es el sueño de mi vida. Desde los cinco años que empecé a competir, era con lo que soñaba todas las noches. Que se haga realidad, es algo que no sé cómo expresar. Esto no es solo gracias a mí, sino a mucha gente que formó parte de mi desarrollo durante todos estos años. Aunque solo haya estado un año en el Cortizo, ha sido, en proporción, donde más he aprendido. Es una estructura con las ideas claras y con un gran grupo de trabajo, lo que facilita todo mucho. Eso se ve reflejado en unos buenos resultados", declaraba el propio Hugo.